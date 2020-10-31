濁溪搶水文化節 林內教芋部登場
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-31 16:20:00
雲林縣林內鄉第五屆「濁溪搶水文化節」30、31二日在林內烏塗社區的林內教芋部登場，現場舉辦抬「籠仔筍」搶水比賽，重現先民開墾智慧，讓民眾親近土地、體驗農村特色。還有優質的小農市集，邀請在地農友共同擺攤展售，進而支持在地農產品，及限量的籠仔笱DIY活動、百人搓芋圓DIY、百人拔芋頭體驗活動。
「濁溪搶水文化節」是一個紀念先民開墾十分有意義活動，濁水溪堪稱母親之河，因夾帶大量土砂且富含豐富有機質及礦物質，為農作物最佳的灌溉水源，孕育出豐饒物產養育世代台灣人，為了要引濁水溪水源灌溉農作，早期先人透過製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就了林內鄉豐富的物產，特別是林內芋頭更是聞名全台，烏塗社區利用這樣的歷史背景打造出搶水節活動，不僅傳承在地人文特色更發揚先民胼手胝足的開墾智慧與辛勞。烏塗社區林建安總幹事表示，濁溪搶水文化節已成林內鄉烏塗社區一年一度的大事，透過此活動引動在地學子及居民共同參與，並且希望能夠喚醒在地文化記憶，保存農村技藝，讓傳統文化能夠持續傳承，將在地特色故事化為活動繼續寫下去。
水土保持局南投分局表示，近年來持續辦理濁溪搶水文化節，喚起老一輩昔日在濁水溪畔編製籠仔笱、下笱投石的深刻回憶，更是在文化保存及技藝傳承相當重要的活動，也能替水圳文化的傳承盡了一份心力，希望到場的民眾都能夠用心體會早期築牆擋水的辛勞與智慧，同時也促進居民及孩童對家鄉的認同感，替農村在地文化保存推動更多一份支持與鼓勵，也期待濁溪搶水文化節能夠年年辦理，並喚起國人飲水思源的正面活動，予以擴展至全台，成為傳統，讓農村文化更淵遠流長。