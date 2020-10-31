馬來西亞籍女大生在台遇害 蔡英文蘇貞昌致歉
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-31 15:18:35
一名馬來西亞籍的長榮大學女學生在台南遇害，震驚各界。總統府發言人張惇涵今（31）日轉述，蔡英文總統向學生的家屬、馬來西亞國家的人民表達至深歉意；此外，行政院發言人丁怡銘也說，行政院蘇貞昌院長今早指示內政部長徐國勇部長與警政署陳家欽署長親自南下處理後續事宜，除了要先代表我國政府向被害家屬致歉之外，也要就治安作為、學生通勤路線安全提出改善，並協助來台的家屬處理後事。
蔡總統上午召開國安會議，張惇涵轉述，對於大馬籍女學生遇害的案件，蔡總統在會中特別表達高度關注，除了向學生的家人致上最深的哀悼，也請相關政府單位全力協助助家屬辦理各項後續事宜。對馬來西亞學生在我國受害，蔡總統也向學生的家屬、馬來西亞國家的人民表達至深歉意。張惇涵說，蔡總統認為，台灣應該是最友善安全的國度，發生這樣的不幸事件，不僅對台灣的國際形象有莫大傷害，更代表我們在社會安全的維護上出現漏洞，必須徹底檢討，確保這樣的不幸不再發生。
蘇貞昌透過發言人丁怡銘表示，台灣是一個友善而進步的國家，發生這樣的治安事件，嚴重傷害國家形象，他要代表政府表達歉意，他也請內政部徐國勇部長與教育部潘文忠部長，應廣納各界意見，就校園周邊安全提出改善措施。此外，對於土耳其愛琴海地區發生強震，造成相當災情，張惇涵轉述，蔡總統非常關心，除了指示外交部儘速了解我們僑民的安全情形外，也請外交部轉達她與台灣人民對土耳其人民的關切及慰問，希望受災地區早日復原，台灣也非常願意提供各項可能的協助。