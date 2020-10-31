不懼中共軍事威脅　蔡英文指示國防部、國安會萬全準備

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張惇涵轉述，在中國軍事威脅與區域安全方面，蔡總統表示，這段時間，中國解放軍在台海、南海乃至東海日益頻密的軍事活動，對區域安全情勢已造成衝擊，作為區域一員，台灣將持續善盡責任。證諸歷史，「示弱退讓從不會帶來和平，只有堅實的防衛決心和實力，才能捍衛家園」。
蔡總統說，對於近期以來共軍在區域間的軍事作為，國防部、國安會應妥為掌握，並針對各種可能的威脅風險縝密評估，務必有萬全準備。我國也將持續強化防衛戰力的現代化，提升不對稱戰力、推動國防自主，以及後備動員制度改革，以因應對岸軍事擴張及挑釁。
在深化台美關係方面，蔡總統表示，近期以來，台灣得到美國主流民意，以及朝野政黨的一致支持。美國國會已經通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」等多項法案；行政部門也有多位高層官員訪台，也通過多次軍售案，台美關係的進展，國人有目共睹。
蔡總統說，台美關係是我國外交工作的重中之重，無論選舉結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨之關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是推動台美關係發展的首要目標。
張惇涵轉述，蔡總統指示國安會、外交部、駐美代表處要持續加強對美外交工作，包括相關情勢發展的有效掌握、美國朝野各界對台支持的爭取，以及進行中重要政策方案的穩健進行，就未來幾個月最優先工作項目，積極落實執行。
在穩定兩岸關係方面，蔡總統說，維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；兩岸雙方應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；台灣願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話；希望北京當局也能負起相對的責任，及早促其實現。
另外，蔡總統指示，為避免外在因素影響治安與社會秩序，海巡署、警政署等相關部門，應確實做好維護社會治安、防範虛假訊息散布、強化基礎設施安全防護等工作，有力維護我國民主制度與自由生活的方式。
經濟方面，蔡總統也說，財經部會要特別注意美國總統大選後金融市場及經濟情勢的變化，並加強落實對受疫情影響產業的紓困措施，重大投資計畫及基礎建設計畫要加速推動，以強化經濟應變能力。
在供應鏈重整方面，蔡總統強調，未來應在「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」、兆元投資計畫的基礎上，加速推動國內產業轉型升級；並配合「新南向政策」及和主要貿易夥伴雙邊、多邊經貿合作，協助供應鏈的海外佈局。
蔡總統表示，8月28日宣布放寬美豬、美牛進口政策後，美國各界積極回應；國務次卿柯拉克也在日前訪台，台美雙方就各項經濟議題進行廣泛意見討論；乃至美國參議院跨黨派、過半的參議員，聯合致函美國貿易代表署，呼籲行政部門應展開與台灣簽洽「雙邊貿易協議」 (BTA) 的談判等，都是因為台灣願意面對問題、解決問題，展現重建國際信用決心，而推動的實質進展。相信台美貿易談判在這些進展的基礎上，可持續累積前進的動能，等時機成熟，自可水到渠成。
張惇涵轉述，最後蔡總統表示，依據行政院長蘇貞昌上週四在行政院院會指示，加強在策略性領域的供應鏈合作之外，也要積極落實召開「台美經濟對話」，爭取恢復「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）商談，及開啟「台美雙邊貿易協定」（BTA）諮商，為雙方合作奠定制度化基礎。同時，也要充分利用「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，積極推動台美在新南向及中南美國家建立供應鏈合作網路。
今天出席國安會議者，包括總統、副總統賴清德與行政院正副院長蘇貞昌、沈榮津副，並有總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院政委鄧振中、龔明鑫政務、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、經濟部長王美花、陸委會主委陳明通、海委會主委李仲威、國安局長邱國正、駐美代表蕭美琴（視訊）、國安會諮詢委員傅棟成、國安會諮詢委員陳俊麟、海基會副董事長兼秘書長詹志宏，及警政署長陳家欽署長等。
而在會議開始之前，總統也帶領全體與會人員，向日前F-5E墜機事故不幸殉職的朱冠甍上尉默哀致敬。總統並在會議結束後，隨即前往台東，向家屬表達慰問致意。