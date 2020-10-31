金獎企業「黑手變金手」 盧秀燕：感謝對台中經濟貢獻
金獎企業「黑手變金手」 盧秀燕：感謝對台中經濟貢獻
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-31 16:40:00
台中市第19屆金手獎選拔，由17家優秀中小企業脫穎而出，今（31）日在裕元花園酒店舉行頒獎典禮，由台中市長盧秀燕公開表揚，肯定「黑手變金手」對台中經濟的貢獻。
盧秀燕盛讚獲獎廠商是「黑手變金手」，她說，台中市是製造業重鎮，過去以傳統機械機具起步，很多在地企業家都是「黑手」起家，如今拿下金手獎，這都經過評審團嚴格書審及訪查，能出線的廠商代表產品優越、有信用、研發能力強，這是至高無上的榮譽；尤其在中美貿易戰及新冠肺炎影響下，廠商仍齊心齊力、全力以赴，使台中經濟成績表現亮眼，投資額六都第一，相當難得。她表示，市府提倡輕稅簡政，大幅調降地價稅，降低企業成本，以行動支持在地廠商；此外，市府投資58億元在水湳經貿園區設立的台中國際會展中心現已開工，未來將成為產銷重要平台，相關技術都能在台中交流，吸引全球買家，企業廠家再也不必提著皮箱四處招攬生意。。
經濟部投資業務處長張銘斌證實，全台投資以台中案件最多、中小企業家數也最多，總投資額超過2,000億元，外溢效果也最明顯，連帶增加苗栗、彰化、南投、嘉義投資量。
台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，「大成功靠團隊，小成功靠個人」，經營有成的企業絕非一蹴可幾，企業運作如同一部精密機器，期盼藉由台中市豐沛的產業動能，帶動台灣經濟。今年榮獲金手獎企業共17家，包含光隆精密工業股份有限公司、松讚實業股份有限公司、仕興機械工業股份有限公司、亮宇油封企業股份有限公司、千里眼精密部件股份有限公司、虹興機械股份有限公司、僑隆機械有限公司、展奕金屬企業有限公司、歐權科技股份有限公司、欣閣興業有限公司、元大維企業有限公司、順心企業股份有限公司、龍德機械工業有限公司、鑫偉成機械有限公司、優品正源股份有限公司、俊益鋼鐵股份有限公司、程岱有限公司。