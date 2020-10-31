跨國同志婚姻不受承認 伴侶盟趁機向林飛帆陳情
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-31 16:11:44
台灣伴侶權益推動聯盟與跨國同婚平權聯盟今（31）日參與一年一度的台灣同志大遊行，總共有超過40位跨國同性伴侶家庭來到現場，並遞交一份「跨國同婚，成人之美」的陳情明信片給民進黨副秘書長林飛帆，林飛帆表示，會盡最大努力促成體制內的溝通，並宣示婚姻平權不會是民進黨關心同志平權的終點。
跨國同性伴侶代表Joyce表示，從同婚通過到今天已經533天，跨國同性伴侶寫了無數封陳情信給司法院、法務部、移民署、陸委會等單位，但每一個單位都表示跨國同婚不是自己的權責範圍，跨國同志伴侶被政府搞得「霧煞煞」（533的諧音），不知道到底應該由誰負起跨國同婚合法的責任。伴侶盟指出，今日伴侶盟與跨國同性伴侶除了製作一份特製明信片給林飛帆，也印製明信片邀請參與遊行的群眾簽署，這些明信片將由伴侶盟統一寄送給蔡英文總統與負責審查法案的立法委員。今天預計收集超過三千張。
伴侶盟表示，由於「涉外民事法律適用法」的規定，同性伴侶若有一方來自同婚未法制化的國家，台灣就不承認他們的婚姻。這有賴司法院和行政院積極協調，確認由哪一個部會主責修法。伴侶盟律師團也已經代理六對跨國同性伴侶進行相關法律訴訟，預計明年上半年高等行政法院就會有初步結果。新聞來源為Newtalk 新頭殼