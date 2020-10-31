中職／台灣大賽獅象對決 兄弟打線出爐

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中職／台灣大賽獅象對決 兄弟打線出爐

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-10-31 15:53:47

▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.0
▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.02）
中信兄弟今天將跟統一獅隊進行台灣大賽，兄弟由羅傑斯先發，打線也出爐。
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兄弟打線如下：
一棒王威晨

二棒潘志芳

三棒許基宏

四棒周思齊

五棒詹子賢

六棒岳東華

七棒江坤宇

八棒林書逸
九棒陳家駒
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