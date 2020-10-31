中職／台灣大賽獅象對決 兄弟打線出爐

壯志總能穿越雲霄 蔡詩萍：「感謝你朱冠甍上尉」
F-5E戰機汰舊計劃延宕釀事故？漢翔公司駁斥：時程無延誤
戰機失事究責 羅智強：蔡英文一句話讓F-5E多飛9年
影／馬英九痛罵民進黨無恥「不是有一點！是很可惡」
飛官殉職第一時間罵政府？呂秋遠：這個國家很詭異
桃園可通過禁萊豬自治條例 柯文哲：民進黨講清楚！
藍議員輪番質詢萊豬100分鐘 陳其邁：絕對負市長的責任
嘉義縣長翁章梁有條件支持萊豬說 遭議員圍剿砲轟
萊克多巴胺零檢出 桃市食安自治條例三讀通過
馬英九辦公室痛擊民進黨發言系統「哪來的恥度？」
柯文哲再評中天換照風波 稱可罰錢但不需無限上綱
中天換照聽證會兩派交鋒 近八成民眾質疑NCC不夠中立
怒斥黃國昌抹黑造謠！蔡衍明深夜反擊「旺中微信群」截圖
巷仔內／大同新董座將出爐 最強媳婦林郭文豔按兵不動？
經營權變天！大同聲明仍咬中資疑雲 林郭文艷軟中帶硬
大同董事改選市場派大勝 王光祥好心情全寫在臉上
快訊／百年大同經營權變天 市場派贏得新董事選舉
大同臨股會登場 早盤股價一度走高站上20元、漲逾5%
兩岸開戰會到戰場當軍醫 柯文哲：我還是最好的醫生
外交部處理斐濟事件太低調？陳亭妃：應公布當天畫面
斐濟外館事件中國撤告！外交部：若有不利措施、絕不妥協
影／斐濟代表處人員遭中方毆打 府：提告前準備都已完成
直播／我方斐濟代表處人員遭中方毆打 總統府表態
老外看台灣／外媒記者批評台灣防疫手段 老外秒打臉曝背後功臣 | World comes to Taiwan’s defense following reporter’s claims
台灣同志大遊行31日登場 主題「成人之美」籲理解與尊重 | ‘Taiwan LGBT Pride’ to kick off on Saturday
超過4公頃關渡「秘境花海」綿延無際 限時30天免費打卡吸網美朝聖 | Guandu’s giant flower fields to open to public on Nov. 1
防疫旅館不足讓移工進不來？民代批：釀缺工｜Councilor worries not enough quarantine hotels is leading to shortage of migrant worker manpower
美國型男漫步台灣東北角 驚見「台版蘇格蘭」漁村秘境 | Bitoujiao: Hiking to Taiwan’s easternmost extremity
騎單車上國道！移工不知路規被裁罰3千至6千元｜Lao động di trú có thể bị phạt từ 3000 đến 6000 Đài tệ nếu đi xe đạp lên đường quốc lộ.
Cảnh sát Đài Trung nhiệt tình giúp đỡ lao động người Việt tìm lại ví tiền.
越南移工遺落月薪在計程車上 中市警熱心幫忙3小時找回｜Cảnh sát Đài Trung nhiệt tình giúp đỡ lao động người Việt tìm lại ví tiền.
Lao động di trú có thể bị phạt từ 3000 đến 6000 Đài tệ nếu đi xe đạp lên đường quốc lộ.
Nữ khán hộ bị chủ thuê gạ gẫm quan hệ bất chính trong kì nghỉ tết Trung thu
商辦建案擬有條件引進移工 勞團怒嗆：台灣移工人權的污點 |องค์กรแรงงานโวย เปิดนำเข้าแรงงานข้ามชาติงานก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข สร้างจุดด่างต่อสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ
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賺皮肉錢只為養兒！單親越南女無奈下海被逮遭警員同情 | พลีกายแลกเงินเลี้ยงลูก คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวเวียดนามจนใจถูกจับขายบริการทางเพศ
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北車移工圍圈喝酒野餐惹議？網友：只因他們是外國人爭議就這麼大 | วิจารณ์แรงงานข้ามชาติชุมนุมกินข้าวดื่มเหล้าสถานีไทเป ชาวเน็ตถามเพียงเพราะเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นหรือ
貴不等於合法！移民署破獲非法看護仲介集團 收費竟高達5萬元 | Mahal Bukan Berarti Legal! Badan Imigrasi Menangkap Organisasi Perantara Pekerja Perawat Ilegal yang Biayanya Mencapai 50 Ribu
民族服裝踩街中和華新街！緬甸光明點燈節將登場 | Parade Baju Tradisional Hadir di Jalan Huaxin Zhonghe! Perayaan Hari Purnama Thadingyut Myanmar Akan Segera Tiba
有家歸不得！滯台越南移工街頭抗議：撤僑機制應透明化 | Tak Bisa Pulang! Pekerja Migran Vietnam yang Tertahan di Taiwan Lakukan Aksi Protes: Mekanisme Evakuasi Warga di Luar Negeri Harus Transparan
搶救80天終於能走路了！移工中風一度險喪生 | Akhirnya Bisa Jalan Setelah Pertolongan 80 Hari! Pekerja Migran Sempat Hampir Meninggal
印尼明年啟動移工「零成本」出國 望11月先試辦 I “Zero Cost” PMI Akan Dilaksanakan Tahun Depan, Uji Coba Akan Dimulai Bulan November
再增3例接種流感疫苗後死亡 指揮中心：跟疫苗無關
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記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-31 15:53:47
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