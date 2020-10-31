政大世界校友總會成立 曾志朗、邱進益返校祝賀
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-31 15:56:13
國立政治大學創校93周年，畢業校友達14萬人，政大表示，為擴大校友服務，團結校友能量，暢通全球校友與母校間的溝通互動，政大於今（31）日正式成立「世界校友總會」（下稱總會），前總統府國策顧問邱進益、中研院院士曾志朗等校友代表受邀致詞，表達對母校的敬意與謝意之外，僑委會委員長、前政大特聘教授童振源到場致詞，現場多位立法委員共襄盛舉。
政大指出，數十年來，校友們在外交、外語、傳播、法律、財稅、地政、教育、金融、商管等各領域成就輝煌。如1980年代新聞局長共19位，政大校友佔12位。1990年代外交部長共有14位，政大校友佔6位，政大校友不論財政、新聞界人才輩出且位居高位，曾代表國家出任外交大使甚至高達270餘位，是培育國家重要領導人才的搖籃。總會由各院系所、海內外各地區校友會聯合組成，選出35位理事及5位監事，各方推薦人選包含前校長張京育、前總統府資政胡為真、兆豐金控董事長張兆順、新光金控副董事長李紀珠、和泰興業董事長蘇一仲、信義集團創辦人周俊吉、朋程科技董事長盧明光等人，另由產官學界傑出校友歐鴻鍊、楊進添、鍾榮吉、林享能、高孔廉、沈方正等人擔任總會的資深顧問。
總會規劃以時間、地區、系所三個維度為指標，串聯各地校友。時間維度部分，將依畢業年次分別舉辦各屆校友聯誼會；地區維度方面，除台灣各城市以及南北加州、馬來西亞、香港、上海、北京、墨爾本等已具規模之校友會外，近來正陸續啟動其他海內外校友組職；至於校內各系所亦已先後成立校友聯誼會，全力推動校友服務事宜。
政大校友服務中心在校方支持下，已完成整套校友服務內容，用以激發畢業校友對母校濃郁的歸屬感。未來領有校友證的政大人，可擁有圖書館、游泳池、健身房、停車場以及裝潢中的校友會館餐飲與住宿、會議設施的使用權。政大世界校友總會會長張京育表示，成立全球性組織的最大期盼，是要凝聚14萬校友的力量，轉化為校務推展與進步的動能，並使母校與校友之間朝著整合、互助、共好的目標攜手前進。