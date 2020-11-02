修憲碰觸「一中框架」？學者：中共最在意條文、恐引戰

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趙建民接受《NOWnews 今日新聞》採訪時表示，現在兩岸的關係非常緊張，應是四十年來最緊張的時候，他想國內外的專家學者，應該不會排斥這樣的說法，除了極少數國內人士之外，「我們看到美國CIA前副局長Michael Morell，美國聯合參謀會議的副主席James Winnefeld，這些都是高階層的美國國安官員，他們都預測到明年一月美國總統交接前的時候，解放軍不是沒有可能發動兩岸戰事」、「澳洲的前總理Kevin Rudd，也說當前兩岸有可能發生戰爭，澳洲現任總理Scott Morrison也不否定前總統的說法，認為會有衝突」、「當前兩岸關係非常嚴峻，這不僅是我一個人的看法，應是國內外很多專家共同的看法」。
趙建民反問「那該怎麼辦？」，他提出目前有兩種說法。
第一種說法是，中國大陸目前內憂外患，正跟美國對抗中，境內疫情也忙得焦頭爛額，今年經濟成長也沒有很好，預估全年經濟成長率只有2.1%左右，可能也是中共40年來最糟糕的狀況。中國大陸確實有很多的隱憂，甚至香港還有港版國安法問題，內部的貧富差距最近也非常大、失業率上升，內憂外患下，有人評估應無力對台海發動軍事行動。
但有第二種說法，那就是國際情勢已經出現重大變化，美國對中國政權的定性，與美中關係的定位，雙雙出現轉變，因此印太戰略很明顯地對著中國大陸來，還有其他國家正配合美國，對中國大陸採取軍事或國安上的舉措。他指出，這兩種說法在國內比較多年輕人認同，執政黨也比較接受這兩種說法。
但趙建民提醒，有一點點國際常識的人都知道，如果一個政權處在內憂外患的危機狀態下，是會減少在國際上的危險性，或反倒增加？這應該是基本常識。但很多人不重視這個基本常識，甚至認為不可能發生，「我們有很多人都一廂情願，去接納單一的說法，陷入自欺欺人狀態，這種判斷基礎是失誤的」。
趙建民說，歷來的國際案例很多，當有內憂外患時，最好的解決辦法，就是開啟一場國際危機。若中國大陸要直接找美國、日本開啟一個國際危機，機率相對小，但如果要在台海開啟一個國際危機，中共是否有能力？路人皆知。
趙建民認為，就是國內有人誤判，才會把中國大陸最在意的條文、字眼，現在提出要修改。現在兩岸關係已經走到這步田地，中共已經到了幾近侵門踏戶的地步，我方該如何減少威脅、降低風險，使得中國大陸回到兩岸和平發展的政策，「我覺得政府與朝野，目前應該思考的第一要務，應該是這個議題，是如何避險的問題」。
趙建民呼籲，目前有人認為「兩岸之間不存在風險」，現在就要提修憲，甚至想刪除統一的敏感字眼，他認為，現在的問題就在兩岸之間沒有和平機制，這就是關鍵問題，目前兩岸只有觸動緊張的機制，卻沒有維護和平的機制。
至於什麼是維護和平的機制呢？趙建銘說，兩岸熱線是其中之一。對方認為台灣走向台獨，現在急著修憲，這會加深兩岸的緊張關係、製造問題？還是減少兩岸的問題？大家應該看得出來。他認為，如何讓兩岸回到和平發展的道路上，不需要大智慧，這應該是一個簡單明瞭的問題。但看起來，國內有一小部分人對於目前的局勢判斷完全被誤導，這樣結局會出現非常大的誤差。