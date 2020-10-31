五峰甜柿清脆多汁 連兩週竹北與台北促銷
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-10-31 19:00:00
為促銷新竹縣五峰鄉的優質甜柿，五峰鄉公所今(31)日上午舉辦2020五峰鄉甜柿節開幕典禮活動﹔鄉公所表示，甜柿展售會於今、明兩日在竹北新瓦屋客家文化保存區以及11月7日、8日在台北希望廣場舉辦「2020五峰鄉甜柿節」，除了在新竹推廣甜柿，同時也將五峰鄉的甜柿帶進台北，讓更多地區的民眾品嚐到美味的五峰甜柿，也盼藉由展售會能讓五峰鄉的文化特色傳揚出去。
五峰鄉甜柿種植面積約70公頃，年產量達61噸，品種則以富有品種為主。近年因氣候異常，天然災害影響果物的收成，但在果農細心維護與照顧下，五峰鄉的甜柿仍保有最佳品質。今年度甜柿節更搭配五峰Rgyax電商平台，利用促銷活動結合線上線下的銷售，且持續配合農委會所推動的三章1Q政策，讓生產者的資訊透明化。今天的舉辦的五峰甜柿節開幕活動，還有「段木香菇創意料理秀」，讓現場民眾品嚐不一樣香菇料理，此外還有「親子投籃」與明日的「拼圖峰柿-舞台拼圖」活動，下週六、日登場的台北希望廣場展售會，除了滿額即可領電商平台折扣代碼，還有吃甜柿做公益，「好柿公益」用一張發票換一顆甜柿，舞台上則有北原山貓、吳亦偉、吉巴奈等原民歌手精采的表演。