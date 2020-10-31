影／守護、復育「彰化母親之河-東螺溪」生態之美

東螺溪因地處偏僻，兩岸時遭不肖業者傾倒廢棄物，彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學號召東螺溪環境守護與淨溪活動，今(31)日在溪湖鎮開天宮誓師，行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠以行動支持，與湖埔社區大學執行長林淑玲一起帶領志工投入東螺溪環境守護與淨溪活動。

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▲行政院中部聯合服務中心與湖埔社區大學帶領志工投入東螺溪環境守護與淨溪活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲行政院中部聯合服務中心與湖埔社區大學帶領志工投入東螺溪環境守護與淨溪活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

洪宗熠表示，東螺溪是彰化縣，也是臺灣非常重要的一條河流，它是孕育我們長大的母親河，記得以前小時候溪水相當乾淨，隨著經濟的發展，生活環境卻也變了。他說，現在我們體驗到一定要維護好環境，大家才會健康，也可留給我們下一代好的成長空間，他代表行政院向一起來守護環境的志工們致上最大敬意與感謝。

▲投入與推廣環境教育，讓東螺溪生態越來越豐富，環境越來越優美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲投入與推廣環境教育，讓東螺溪生態越來越豐富，環境越來越優美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

湖埔社大執行長林淑玲說，本次活動號召溪湖國中、民間社團、社區巡守隊共襄盛舉，一起清除河岸邊廢棄物及移除外來種植物，並由湖埔社區大學環保志工隊及社區河川巡守隊設置水質檢測示範區，可提供民眾現場體驗水質檢測瞭解東螺溪水質現況，加深水資源環境保護觀念，透過水質檢測瞭解東螺溪水質狀態，喚起大眾珍惜水資源，愛護週遭生態環境，共同思考如何攜手守護及復育「彰化母親之河-東螺溪」生態之美。

▲一起清除河岸邊廢棄物及移除外來種植物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲一起清除河岸邊廢棄物及移除外來種植物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

湖埔社區大學專案經理謝文猶指出，以前這邊因位處偏僻，加上有畜牧業廢水味道，環境上並不是很好，比較少人會到這邊，湖埔社區大學從十年前開始投入東螺溪環境的營造，慢慢凝聚社區共識，後來學校、社區團體也一起投入，十年來，環境改善有非常顯著的成果。

謝文猶說，這次邀請學生來共同參與東螺溪環境守護，希望透過淨溪活動，讓這些國中生將來進入大學後帶領他們同學回到這塊土地時，可以很驕傲的說，東螺溪環境營造的過程他們有親自參與；經沿線多個河川巡守隊巡邏與湖埔社區大學十多年來倡導、投入與推廣環境教育，讓東螺溪生態越來越豐富，環境越來越優美。