刪除憲法「國家統一」字眼　藍營因世代差異而意見分歧

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對於民進黨「正國會」的修憲版本，馬英九辦公室答覆《NOWnews 今日新聞》的採訪表示，「各黨派所提出的修憲版本，尚待立法院修憲委員會處理，在尚未有結論之前，馬辦暫不評論」，不過馬英九在雙十國慶的國民黨中央升旗典禮時，已經公開表達他的看法。
馬英九表示，蔡英文總統沒有真心捍衛中華民國，因為民進黨要修憲，想把憲法增修條文前言「為因應國家統一前需要」拿掉，這樣兩岸會沒有互信，蔡英文卻空口說她有決心維持兩岸穩定的漂亮話，這有何用？為什麼國民黨執政時，兩岸可以穩定，為什麼蔡英文上任都做不到？
馬英九說，尤其是民進黨在立法院推動修憲，要把憲法增修條文前言「為因應國家統一前需要」拿掉，這樣的作法，不但不能建立兩岸互信，還會越走越遠。他要呼籲執政當局，今天台灣所面臨的問題，兩岸關係就是最大的挑戰，要改善兩岸關係，就必須建立互信，要建立互信，就應該真正實施中華民國憲法和兩岸關係條例，「我們提出九二共識，就是基於這樣一個目的」。
馬英九代表了藍營一部分人的立場，但藍營的不同世代，也有不同的看法。國民黨青年團總團長陳柏翰接受《NOWnews 今日新聞》採訪表示，如果要把「國家統一」這個字眼刪去的話，他不敢說這是台灣青年世代的共識，但至少算是主流意見。
陳柏翰主張，在兩岸長期分離的狀況下，中華民國領土已經逐漸跟台澎金馬結合，對於國家領土與主權的界定，是值得討論的空間，正好可以藉由修憲這件事情，來凝聚國人共識與國家前景，他個人的態度是開放的，覺得大家可以共同討論。
至於會不會牽動兩岸關係？陳柏翰坦承，顯然是會的，「過去我們和中國大陸建立的和平默契，就是一中原則，不過一中原則，開始慢慢被打破了。尤其在香港議題之後，美中台關係逐漸惡化，靠『一中』能否繼續維繫和平局勢，我個人蠻質疑的。雖然這議題可能造成兩岸關係越來越緊張，但不修憲、或繼續一中，不見得能繼續維持原來的和平模式」。
是否擔心中國大陸國台辦不高興，引發台海紛爭？陳柏翰表示，主權的決定，應該是共同體內部人的共識，「我個人是認為，不需要去顧慮共同體以外的人怎麼想，不論是形成國家共識，或是認同感，這應該是內部的問題，不需要去在意美國、國台辦、鄰近的國家，怎麼看我們，畢竟這是我們自己內部的事情」。