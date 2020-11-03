刪除憲法「國家統一」字眼　藍營因世代差異而意見分歧

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刪除憲法「國家統一」字眼　藍營因世代差異而意見分歧

記者 陳弘志 / 專訪

calendar_today2020-11-03 17:27:31｜update2020-11-03 17:43:56

▲馬英九基金會將在22日舉行「國家不安全研討會」，探討蔡政府面臨的兩岸危機。（圖 / 記者陳弘志攝）
▲前總統馬英九嚴厲譴責綠營醞釀刪除憲法增修條文中有關統一的文字，指這種做法是「毀掉兩岸互信、毀掉兩岸和平穩定基礎」，不過藍營年輕世代有人認為，這是年輕人的主流意見。（圖 / 記者陳弘志攝）
民進黨「正國會」擬提案刪除憲法增修條文前言中的「國家統一前」字眼，除了兩岸效應外，似乎也引發藍營內部不同世代、不同的看法。前總統馬英九嚴厲譴責綠營這種做法是「毀掉兩岸互信、毀掉兩岸和平穩定基礎」，不過藍營年輕世代有人認為「刪除國家統一字眼」在年輕人之間是主流意見。
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▲前總統馬英九嚴厲譴責綠營醞釀刪除憲法增修條文中有關統一的文字，指這種做法是「毀掉兩岸互信、毀掉兩岸和平穩定基礎」，不過藍營年輕世代有人認為，這是年輕人的主流意見。（圖／翻攝中國大陸國防部官網）
▲前總統馬英九嚴厲譴責綠營醞釀刪除憲法增修條文中有關統一的文字，指這種做法是「毀掉兩岸互信、毀掉兩岸和平穩定基礎」，不過藍營年輕世代有人認為，這是年輕人的主流意見。（圖／翻攝中國大陸國防部官網）
對於民進黨「正國會」的修憲版本，馬英九辦公室答覆《NOWnews 今日新聞》的採訪表示，「各黨派所提出的修憲版本，尚待立法院修憲委員會處理，在尚未有結論之前，馬辦暫不評論」，不過馬英九在雙十國慶的國民黨中央升旗典禮時，已經公開表達他的看法。
馬英九表示，蔡英文總統沒有真心捍衛中華民國，因為民進黨要修憲，想把憲法增修條文前言「為因應國家統一前需要」拿掉，這樣兩岸會沒有互信，蔡英文卻空口說她有決心維持兩岸穩定的漂亮話，這有何用？為什麼國民黨執政時，兩岸可以穩定，為什麼蔡英文上任都做不到？

馬英九說，尤其是民進黨在立法院推動修憲，要把憲法增修條文前言「為因應國家統一前需要」拿掉，這樣的作法，不但不能建立兩岸互信，還會越走越遠。他要呼籲執政當局，今天台灣所面臨的問題，兩岸關係就是最大的挑戰，要改善兩岸關係，就必須建立互信，要建立互信，就應該真正實施中華民國憲法和兩岸關係條例，「我們提出九二共識，就是基於這樣一個目的」。

馬英九代表了藍營一部分人的立場，但藍營的不同世代，也有不同的看法。國民黨青年團總團長陳柏翰接受《NOWnews 今日新聞》採訪表示，如果要把「國家統一」這個字眼刪去的話，他不敢說這是台灣青年世代的共識，但至少算是主流意見。

▲國民黨青年團團長陳柏翰28日宣布，青年團將如期參與2020年台灣同志遊行。(
▲前總統馬英九嚴厲譴責綠營醞釀刪除憲法增修條文中有關統一的文字，指這種做法是「毀掉兩岸互信、毀掉兩岸和平穩定基礎」，不過藍營年輕世代有人認為，這是年輕人的主流意見。圖為國民黨青年團團長陳柏翰。( 圖 / 記者陳弘志攝)
陳柏翰主張，在兩岸長期分離的狀況下，中華民國領土已經逐漸跟台澎金馬結合，對於國家領土與主權的界定，是值得討論的空間，正好可以藉由修憲這件事情，來凝聚國人共識與國家前景，他個人的態度是開放的，覺得大家可以共同討論。

至於會不會牽動兩岸關係？陳柏翰坦承，顯然是會的，「過去我們和中國大陸建立的和平默契，就是一中原則，不過一中原則，開始慢慢被打破了。尤其在香港議題之後，美中台關係逐漸惡化，靠『一中』能否繼續維繫和平局勢，我個人蠻質疑的。雖然這議題可能造成兩岸關係越來越緊張，但不修憲、或繼續一中，不見得能繼續維持原來的和平模式」。
是否擔心中國大陸國台辦不高興，引發台海紛爭？陳柏翰表示，主權的決定，應該是共同體內部人的共識，「我個人是認為，不需要去顧慮共同體以外的人怎麼想，不論是形成國家共識，或是認同感，這應該是內部的問題，不需要去在意美國、國台辦、鄰近的國家，怎麼看我們，畢竟這是我們自己內部的事情」。
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