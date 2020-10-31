林飛帆率民進黨挺同志遊行　婚姻平權還有努力空間

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林飛帆表示，今天很高興能夠跟所有黨公職站一起參加遊行，今年參與的隊伍非常盛大，參與黨公職人數跟往年比起來，也是人數最多的。從去年的婚姻平權司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，今年是通過的一周年，今天一起出席這個活動，只是要告訴大家，婚姻平權法案通過並不會是平權運動的終點，從最近這陣子看到非常多的討論，也代表台灣社會距離真正的平權還有一段距離，也還有努力的空間，今天帶領所有黨公職站在這邊，也是希望在崗位上能夠盡可能推促平權，讓大家認知到，這個社會還有很多朋友，期待未來可以處在一個沒有歧視且被理解的環境。
林飛帆強調，今天民進黨參加遊行的主題是「18 Make Your Own Choice」，會用這個主題，是因為今年是第十八屆同志大遊行，同時18也意涵著最近不斷在討論的18歲公民權，知道非常多的年輕朋友，在等待一個公平、可以決定自己未來的權利，所以今天把這兩個概念結合在一起，也是要告訴大家，希望未來所有成人，年滿18歲的朋友，大家都應該要享有決定自己未來的權利，不管是追求自己幸福的權利，還是追求自己在公共事務上、對未來政策及國家想像上的權利，這是這次民進黨為什麼要特別組隊，用這樣的標語，來做一個號召，邀請所有的朋友一起參加。
林飛帆表示，今天的隊伍裡，還有很多第一次來參加遊行的年輕朋友，過去也許沒有機會參與，這次在民進黨青年部以及社群的號召之下，一起參與遊行，今天是一個很盛大、歡欣鼓舞的一天，跟過去參加同志大遊行一樣，今天在這裡和所有同志朋友站在一起，也和所有追求幸福、平權的朋友站在一起。
今天與會公職有立委蘇巧慧、賴品妤、沈發惠、林楚茵、高嘉瑜、范雲、何志偉、洪申翰、台北市議員梁文傑、李建昌、許淑華、簡舒培、王閔生、陳慈慧、劉耀仁、周威佑、吳沛憶、許家蓓、陳怡君、洪健益、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員王浩宇及基隆市議員張之豪。
新聞來源為Newtalk 新頭殼