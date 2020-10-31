陳其邁甲仙地區拚觀光 反諷王淺秋「不會太健忘吧？」
陳其邁甲仙地區拚觀光 反諷王淺秋「不會太健忘吧？」
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-31 17:16:02
高雄市長陳其邁今（31）日下午到高雄甲仙地區跑透透，先到甲仙地區農會嘗試親手洗愛玉、烘洛神花果乾，晚間還到小林參加小林夜祭活動，對於前市府新聞局長王淺秋抨擊「高雄沒市長了嗎？」，陳其邁則反說她已經離開高雄一段時間了，對於韓市長時的治安狀況應該不會太健忘吧？
甲仙地區農會轄區包括甲仙，桃源，那瑪夏等三區，面積約佔高雄市二分之一，高雄市長陳其邁今天甲仙地區跑透透，和民進黨立委邱議瑩先到甲仙地區農會體驗洗愛玉、烘洛神花果乾，吃完自己洗的愛玉，還摸摸肚子說，笑說吃了這麼多的膳食纖維，感覺前「腹」院長的肚子好像都不見了，並協助推銷當地的梅醋、梅精等相關青梅相關製品，晚間也前進小林參加小林夜祭。陳其邁表示，過去連續兩年他都有到小林夜祭，八八風災重建後，有時候還是會回想到八八風災當時一些甲仙的一些狀況，尤其是小林村，所以他只要時間允許，像在行政院副院長時期，或者是今天有空，就會盡量出席，看當地民眾有什麼需要我們幫忙的地方，到實地來了解，歡迎大家有空來甲仙地區走走。
陳其邁指出，過去甲仙就是南橫的門戶，南橫現在已經可以到天池了，所以市府也在加速跟中央合作，希望南橫能夠加速打通，尤其是農會等在地經營非常辛苦，所以怎麼樣能夠將甲仙地區打造成一個南橫未來旅遊的一個路口，增加更多觀光，譬如說一日農夫或者自行車、路跑等，我們會來全力來協助，讓甲仙能夠恢復過去的光榮。