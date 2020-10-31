影／花現幸福小旅行超療癒　水保局邀罕病家庭樂遊農村

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影／花現幸福小旅行超療癒　水保局邀罕病家庭樂遊農村

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-10-31 21:00:00

花現幸福小旅行
▲水土保持局南投分局舉辦花現幸福小旅行，來自中投雲嘉罕見疾病家庭的家長和孩子們手作體驗，讓冰冷的紅磚注入新元素。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
水土保持局南投分局今(31)日在彰化縣花壇鄉順達磚窯舉辦「花現幸福小旅行暨形象影片分享會」，30位來自中投雲嘉罕見疾病家庭的家長和孩子們，在橋頭社區順達磚窯場有了難忘的時刻，不僅是第一次手作體驗的無比歡樂，更充滿愛和友善。
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▲花現幸福小旅行現場，看著爸媽孩子逛百年磚窯隧道拍照打卡、親子手作DIY，這一刻更深刻地感受無障礙交通為人帶來的感動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
▲花現幸福小旅行現場，看著爸媽孩子逛百年磚窯隧道拍照打卡、親子手作DIY，這一刻更深刻地感受無障礙交通為人帶來的感動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
「花現幸福小旅行」以花壇鄉農會的「無毒茉莉花產業」、順達磚窯的「紅磚文化」以及花樹銀行的「八卦山生態」三個黃金金三角作為行程主軸，並以文化教育及人文生態作為推廣。
水保局局長李鎮洋表示，這條遊程不管是硬體還是軟體，因應不同客群的需求不斷精進與提升，服務品質相當有水準，已達到友善無障礙的空間，也能滿足高齡者及身障人士的需求，更結合農村生態、生產、生活的特色，設計出有輔助治療和教育效果的各種體驗活動，希望有濃濃人情味的農村能成為未來臺灣最有特色的綠色照顧基地。

▲來自中投雲嘉罕見疾病家庭的家長和孩子們，在橋頭社區順達磚窯場有了難忘的時刻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
▲來自中投雲嘉罕見疾病家庭的家長和孩子們，在橋頭社區順達磚窯場有了難忘的時刻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
花樹銀行總裁郭俊銀說，開發遊程串連在地文化及生態就是希望花壇在地的努力與特色可以透過小旅行呈現給大家，在水保局南投分局多年的輔導及推廣下，順達磚窯從原本只有零星的遊客，到現在旅遊業、親子包團的預訂電話接到手軟，已變得相當熱門。

水保局南投分局分局長陳榮俊進一步表示，這次的「花現幸福小旅行」就是藉由旅行社業者媒合及專業遊程輔導，從原本單一的DIY體驗發展成一日遊甚至二日遊的行程，並開發客製化的藝術磚雕伴手禮，讓遊客有吃有玩又能學習，設計各種兼具五感體驗和復健療育效果的特色活動。

▲客製化的藝術磚雕伴手禮，讓遊客有吃有玩又能學習。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
▲客製化的藝術磚雕伴手禮，讓遊客有吃有玩又能學習。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
交通部運研所運輸經營管理組組長陳其華表示，很高興能跟水保局攜手合作，也特別結合臺中市政府交通局推出「愛接送—預約式通用化計程車」為罕病家庭圓夢。在花現幸福小旅行現場，看著爸媽孩子逛百年磚窯隧道拍照打卡、親子手作DIY，這一刻更深刻地感受無障礙交通為人帶來的感動。
▲活動不但展現了友善農村的熱情和能量，還能發揮美食、生態、復健、文化和音樂的多種療育和教育的效果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
▲活動不但展現了友善農村的熱情和能量，還能發揮美食、生態、復健、文化和音樂的多種療育和教育的效果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）
 
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