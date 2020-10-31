第十二屆忠義文學獎頒獎 台中監獄及女監囊括9獎大贏家
第十二屆忠義文學獎頒獎 台中監獄及女監囊括9獎大贏家
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-31 17:57:58
由社團法人中華桃園明聖經推廣學會和社團法人中華關聖文化世界弘揚協會主辦的第十二屆「忠義文學獎」海內外徵文，今（31）日舉辦頒獎典禮，在近千件參賽作品中，嚴選64件獲獎﹔其中，台中監獄及女監表現亮眼，囊獲更生組第二名及優選、佳作共9項，贏得績優單位殊榮，典獄長邱鴻基親自領獎，肯定「忠義文學獎」提升獄政教化。
第十二屆「忠義文學獎」頒獎典禮，今天在台灣師範大學國際會議廳登場，總統賀電，向所有得獎者表達賀忱與嘉勉，並期盼「忠義文學獎」的舉辦能宣揚忠孝節義綱常，恢弘中華文化傳統。主辦單位感謝香港大明集團、香港弘揚關帝文化有限公司和所有合辦單位的鼎力支持，讓頒獎典禮圓滿成功。立法院前院長王金平致詞肯定「忠義文學獎」，有助於推廣優良傳統忠孝節義、闡揚三綱五常倫理精神，他並頒贈「忠義實踐獎」給社會組論文類得獎者林政榮，期許所有參賽者都能身體力行、見賢思齊。
這次台中參賽者表現優異，大專組文創類3位得獎者當中，就包括台中中興大學中文系張育銓、台中科技大學應用中文系王令龍，分別獲得第三名與佳作的殊榮。
更生組部份，全台有29人獲獎，現年45歲的邱姓更生人，以「司過之神」奪冠，今天親自出席領獎，獲得如雷鼓勵掌聲。第二名是台中監獄吳姓更生人，作品「醫無反顧」。台中監獄及女監年年投稿踴躍，今年成績大放異彩，總計囊括更生組第二名、優作、佳作獎共9項，並贏得績優單位殊榮，堪稱「大贏家」，由教誨師謝博隆上台代為領獎，台中監獄典獄長邱鴻基親自參與鼓勵！法務部矯正署主任秘書葉貞伶致贈感謝狀，表彰「忠義文學獎」對監所獄政教化的提升，以及幫助受刑人藉由潛移默化，提升倫理道德的卓越成效。