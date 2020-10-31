影／2020二水國際跑水節　千人八堡圳水道跑引水

「2020二水國際跑水節」今(31)日在二水鄉林先生廟揭幕，舉行感恩祭、祈福開幕式、圳頭祭、神轎跑水，感恩儀式由彰化縣長王惠美擔任主獻官，儀式莊嚴隆重，接著由文化局副局長吳文昇擔任引水人，身穿簑衣引導政府官員、地方仕紳、宮廟神轎、祈福民眾進入八堡圳水道跑引水。

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▲彰化縣長王惠美帶領鄉親率先在八堡圳水道跑水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲彰化縣長王惠美帶領鄉親率先在八堡圳水道跑水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

▲文化局副局長吳文昇擔任引水人，身穿簑衣引導政府官員、地方仕紳、宮廟神轎、祈福民眾進入八堡圳水道跑引水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲文化局副局長吳文昇擔任引水人，身穿簑衣引導政府官員、地方仕紳、宮廟神轎、祈福民眾進入八堡圳水道跑引水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

王惠美表示，跑水節深具歷史文化淵源，主要為感恩先民開鑿水圳，灌溉彰化平原成為土地肥沃、物產豐饒的農業大縣而辦理，八堡圳在1709年由施世榜籌款開鑿，1719年完工，至今已有300年的歷史。八堡圳開鑿初期，引水入圳屢遭失敗，相傳後來有一位老翁來見施世榜，給予水利圖說，成功引水。圳成之後，老翁拒絕受酬，並不示姓名，只自稱「林先生」，後人仰其恩德，在二水圳頭建林先生廟以資紀念。

▲2020二水國際跑水節上千人到八堡圳水道跟著身穿簑衣引水人、神轎及陣頭在八堡圳渠道內跑引水 場面熱鬧又壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲2020二水國際跑水節上千人到八堡圳水道跟著身穿簑衣引水人、神轎及陣頭在八堡圳渠道內跑引水 場面熱鬧又壯觀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

二水鄉長蘇界欽表示，感謝王縣長與縣府團隊、參山國家風景區管理處等協助爭取非常多的經費，以及各村里長、代表等配合，才能夠讓這次活動能夠順利辦理。希望明年能夠將活動拉長，呈現更多更美的一面給鄉親朋友。

▲2020二水國際跑水節，地方仕紳、宮廟神轎、祈福民眾進入八堡圳水道跑引水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲2020二水國際跑水節，地方仕紳、宮廟神轎、祈福民眾進入八堡圳水道跑引水。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

王惠美說，希望明年度能夠將活動拉長，吸引更多遊客，創造更多的商機，縣府也不斷推廣將老屋規畫成民宿，讓遊客可以體驗到懷古、新奇以及二水在地好山、好水、好人情。

▲2020二水國際跑水節，來自東南亞等各地參與，並在水道裡演出仙女散灑花。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）