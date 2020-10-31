影／2020二水國際跑水節　千人八堡圳水道跑引水

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參山國家風景區管理處處長柯建興表示，在全球疫情嚴峻的時候還能舉辦這麼大型的活動是台灣人的幸福，這次跑水節在王縣長以及蘇鄉長的帶領下，準備的相當完善。相信在疫情過去之後，一定能夠吸引國際觀光客來到這裡。也歡迎這次來到二水的鄉親，盡情體驗鐵支路、鐵馬、鐵腿的三鐵輕旅行。
王惠美說，感謝參山國家風景區管理處對於這次活動的支持、水利處團隊配合這次引水以及水源控管及蘇鄉長所帶領的團隊。今年跑水節跟去年很不一樣，一早從彰化火車站與來自全國各地的300位鄉親及鐵道迷一起搭乘懷古CK124蒸汽火車到二水，下車就感受到樂隊、幼稚園小朋友化身車掌的列隊歡迎。
王惠美表示，跑水節深具歷史文化淵源，主要為感恩先民開鑿水圳，灌溉彰化平原成為土地肥沃、物產豐饒的農業大縣而辦理，八堡圳在1709年由施世榜籌款開鑿，1719年完工，至今已有300年的歷史。八堡圳開鑿初期，引水入圳屢遭失敗，相傳後來有一位老翁來見施世榜，給予水利圖說，成功引水。圳成之後，老翁拒絕受酬，並不示姓名，只自稱「林先生」，後人仰其恩德，在二水圳頭建林先生廟以資紀念。
二水鄉長蘇界欽表示，感謝王縣長與縣府團隊、參山國家風景區管理處等協助爭取非常多的經費，以及各村里長、代表等配合，才能夠讓這次活動能夠順利辦理。希望明年能夠將活動拉長，呈現更多更美的一面給鄉親朋友。
王惠美說，希望明年度能夠將活動拉長，吸引更多遊客，創造更多的商機，縣府也不斷推廣將老屋規畫成民宿，讓遊客可以體驗到懷古、新奇以及二水在地好山、好水、好人情。