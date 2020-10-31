何猷君「大學就立志娶奚夢瑤」　意外早婚曝賭王致富原因

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何猷君認為約女生吃晚餐，可以表達想認真交往的決心，豈知約了一個半月都被打槍，奚夢瑤坦言，「他以前看起來很花心」，一開始防備心重，只肯答應吃午餐，第一次約會何猷君提早2個小時到商場，「我都買了一整天電影院的票」，大手筆包場，免得狗仔拍到女方，結果奚夢瑤吃完午餐也沒逛街，丟下一句「我要工作，我要去高鐵站」就離開。
還有一次何猷君為了討奚夢瑤歡心，買機票追到日本去，在街上藉故天氣很冷牽起女方的手：「你手有點冷。」被奚夢瑤狠狠甩開：「這個人還沒在一起就這樣。」最後才靠一場晚餐演講釋出誠意，讓對方答應交往。
何猷君曾遭媒體披露7年換過6個女朋友，情史名單包括西班牙初戀女友、「BY2」妹妹Yumi、新加坡富豪千金Kimmy、女團「少女標本」成員袁紫僑等等，何猷君在節目上承認，「我花了很多時間跟她（奚）解釋，長得帥不等於花心」，兩人交往到結婚將近3年，2019年10月生下兒子Ronaldo，外傳獲贈5億（約台幣18億）豪宅當獎勵。
節目中何猷君被問，為何會年紀輕輕就結婚？對此他說：「婚姻並不是注重於年齡，而是注重於找不找到對的人，讓你往後餘生都很安心很開心。」何猷君透露，父親曾對他說過，「聽老婆的話會發達」，所以他早點聽，早點發達。