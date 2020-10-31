影／CK124老火車頭重回蒸汽時代　跑水節帶來大批觀光客

「2020二水國際跑水節」今(31)日由彰化火車站出發為活動拉開序幕，讓民眾彷彿穿越時光隧道重回蒸汽時代，彰化縣長王惠美擔任列車長，帶著由蒸汽火車CK124引領的專車旅客，從彰化火車站出發抵達二水源泉站，參加2020二水國際跑水節活動，旅客們都十分興奮。

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▲今年跑水節的主軸打出「跑回蒸氣時代，追憶二水傳奇」，噴著蒸汽的CK124約7時30分進站，吸引許多鐵道迷前來拍照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲今年跑水節的主軸打出「跑回蒸氣時代，追憶二水傳奇」，噴著蒸汽的CK124約7時30分進站，吸引許多鐵道迷前來拍照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

CK124今天就配合彰化在地的2020二水國際跑水節活動，上午共有兩班來回行駛彰化火車站到二水源泉站，車票早已秒殺。王惠美今天上午戴著列車長帽子，進入彰化火車站，還問大家說「我這樣子像嗎？」這時噴著蒸汽的CK124約7時30分進站，月台早擠滿準上車的旅客，並吸引許多鐵道迷前來拍照。

今年跑水節的主軸打出「跑回蒸氣時代，追憶二水傳奇」，王惠美說，今年跑水節跟去年很不一樣，一早從彰化火車站與來自全國各地的500位鄉親及鐵道迷一起搭乘懷古CK124蒸汽火車到二水，下車就感受到樂隊、幼稚園小朋友化身車掌的列隊歡迎。

▲今年跑水節的主軸打出「跑回蒸氣時代，追憶二水傳奇」，彰化縣長王惠美擔任列車長。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲今年跑水節的主軸打出「跑回蒸氣時代，追憶二水傳奇」，彰化縣長王惠美擔任列車長。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

每一列車都有多位「彰化導覽協會」的專業覽遊幫大家導覽，用「二水跑水節」來包裝套裝行，能坐老火車，又吃到二水美食，體驗地的人文風情，才要價900元，網路一推出就秒殺，也因為這群觀光客，讓跑水節出現難得一見的人潮。

王惠美先到蒸汽火車駕駛室，使勁拉了汽笛，「嗚嗚」聲響起，濃濃黑煙及蒸汽冒起，讓旅客們都十分興奮，王惠美隨後到車長室廣播：「各位旅客，歡迎來到彰化，搭乘2020二水國際跑水節專屬CK124蒸汽火車，本列車直達二水鄉源泉站，中途不停靠。」 還提醒旅客準備上車，然後，CK124再嗚嗚聲響起，噴著濃煙及蒸汽緩緩駛出彰化火車站，往二水站而去。

▲CK124老火車頭重回蒸汽時代，老火車頭馳騁在南彰化田野鐵道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

× ▲CK124老火車頭重回蒸汽時代，老火車頭馳騁在南彰化田野鐵道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）

王惠美強調，此次CK124蒸汽火車配合二跑水節活動，吸引這麼多來自全國的鐵道路來搭乘，也可以趁機行銷彰化的美與彰化的好，讓回憶滿載而歸；由於搭乘復古的蒸汽火車很受歡迎，彰化縣政府希望與鐵路局多多合作，推廣蒸汽火車旅遊。

來自基隆的許先生帶著全家5人，他說，受疫情影響，無法出國，他帶全家坐老火車遊二水，生平第一次體驗跑水活動，非常新鮮，值回票價。

▲CK124老火車頭從彰化火車站出發抵達二水源泉站，沿途吸引鐵道迷捕捉美麗的身影。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.31）