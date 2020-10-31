同志大遊行　鄭麗君向已故作家邱妙津說：我們做到了

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭麗君也踏上演講台發表演講。她向平權道路上一起攜手奮鬥的戰友問候，她是那個曾在立法院提出婚姻平權法案卻失敗的鄭麗君。但在大家努力下，去年同性婚姻不再受到法律歧視，擁有結婚的權利。
鄭麗君說，一年多來她曾受邀在同婚婚約擔任見證人，那一刻她激動心情比自己結婚還激動、也幸福起來，看到自己追求理想被實踐是非常幸福的事情。
鄭麗君說，法律不一定能消除社會歧視，但不能成為制度歧視來源，釋字748號讓不同性傾向朋友在法律面前受到基本尊重。擁有平等結婚權利，但這只是平權起點，同婚家庭的撫養制度、福利制度、職場、教育還有許多法律法規措施需要一一檢視。社會平權是一條比修法更漫長的道路。
鄭麗君說，希望台灣能成為一個免除歧視、尊重每個生命的人本社會。就像今年遊行主題「成人之美」，盼望民主社會裡每人擁有平等權利，更希望每個人尊重彼此差異。每個人擁有同理心，社會正義才有可能。
鄭麗君說，她第一次參加同志大遊行是在巴黎唸書時，是一位作家好友邱妙津帶她參加的。回到台灣後，她自己也經常參加同志大遊行，今年是她第一次站上舞台，希望跟已經在天上的邱妙津說，「妙津，我們做到了，如果妳還在世界上的話，我相信此刻妳看到勇氣跟自由的台灣社會，你應該會很高興。我要跟妙津說，我們會繼續努力，會讓台灣更民主、更自由」，「致自由」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼