同志大遊行　鄭麗君向已故作家邱妙津說：我們做到了

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

同志大遊行　鄭麗君向已故作家邱妙津說：我們做到了

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-31 19:14:47

▲ （圖／新頭殼）
▲ 第十八屆台灣同志遊行「成人之美」今（31）日登場，卸下文化部長一職的鄭麗君則將她第一場公開遊行獻給同志團體。（圖／新頭殼）
第十八屆台灣同志遊行「成人之美」今（31）日登場，主辦單位號稱有13萬人與會，這也是今年疫情下全球最大場的實體同志遊行。卸下文化部長一職的鄭麗君則將她第一場公開遊行獻給同志團體，她也向已故的女同志小說作家邱妙津說，「我們做到了，如果妳還在世界上的話，我相信此刻妳看到勇氣跟自由的台灣社會，你應該會很高興」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
同志大遊行今日下午2時開始，兵分南北兩路從台北市政府出發，再返回台北市府前廣場舉。
鄭麗君也踏上演講台發表演講。她向平權道路上一起攜手奮鬥的戰友問候，她是那個曾在立法院提出婚姻平權法案卻失敗的鄭麗君。但在大家努力下，去年同性婚姻不再受到法律歧視，擁有結婚的權利。

鄭麗君說，一年多來她曾受邀在同婚婚約擔任見證人，那一刻她激動心情比自己結婚還激動、也幸福起來，看到自己追求理想被實踐是非常幸福的事情。

鄭麗君說，法律不一定能消除社會歧視，但不能成為制度歧視來源，釋字748號讓不同性傾向朋友在法律面前受到基本尊重。擁有平等結婚權利，但這只是平權起點，同婚家庭的撫養制度、福利制度、職場、教育還有許多法律法規措施需要一一檢視。社會平權是一條比修法更漫長的道路。

鄭麗君說，希望台灣能成為一個免除歧視、尊重每個生命的人本社會。就像今年遊行主題「成人之美」，盼望民主社會裡每人擁有平等權利，更希望每個人尊重彼此差異。每個人擁有同理心，社會正義才有可能。

鄭麗君說，她第一次參加同志大遊行是在巴黎唸書時，是一位作家好友邱妙津帶她參加的。回到台灣後，她自己也經常參加同志大遊行，今年是她第一次站上舞台，希望跟已經在天上的邱妙津說，「妙津，我們做到了，如果妳還在世界上的話，我相信此刻妳看到勇氣跟自由的台灣社會，你應該會很高興。我要跟妙津說，我們會繼續努力，會讓台灣更民主、更自由」，「致自由」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀