東海藝術街商家聯手搞怪　摘下「變裝王」贏得5萬獎金

由臺中市府經濟發展局聯手商圈推動的萬聖節系列活動，重頭戲「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」今天在美術園道商圈搞鬼登場；一組組西洋吸血鬼、中國黑白無常、五顏六色的萬靈魔鬼，還有充滿科技的變型飛機、變型金鋼等紛出籠，大家競飆創意，卯起來做怪，東海藝術街商家組隊演出的變裝秀，五彩繽紛造型多變，最能展現萬聖節氛圍，贏得「變裝王」榮銜，獎金5萬元。

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▲競逐變裝王獎金，人人卯足勁，這家人變裝黑白無常及變型飛機，引來注目眼光。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)

× ▲競逐變裝王獎金，人人卯足勁，這家人變裝黑白無常及變型飛機，引來注目眼光。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)

▲東海藝術街商家聯手搞怪，繽紛色彩與多變造型洋溢萬聖節氛圍，摘下「變裝王」贏得5萬獎金。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)

× ▲東海藝術街商家聯手搞怪，繽紛色彩與多變造型洋溢萬聖節氛圍，摘下「變裝王」贏得5萬獎金。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)

今天是萬聖節，在美術園道商圈舉辦的「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」是壓軸大戲，因為高達5萬元的變裝比賽獎金，吸引很多親子及公司行號組隊參加，有的變裝化身吸血鬼、女巫、大、小惡魔，連西洋棺木都上場，他們沿著商圈踩街，吸引逛街民眾佇足圍觀，也讓平時熱鬧的商圈添了鬼影幢幢。





配合「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」活動，園道聚集50多家在地特色店家，展售特色商品及美食小吃，民眾於服務台消費佰元市集券，即可獲得抽獎券一張，當天將抽出得獎幸運兒。此外，現場也有免費臉部彩繪、踩街遊行、Trick or Treat討糖活動等系列活動，讓商圈洋溢濃濃萬聖節歡樂氛圍。



▲台中美術園道商圈舉辦的變裝王競賽，化身黑魔女抬棺木這組贏得兒童組第一，獎金2萬5千元。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)

× ▲台中美術園道商圈舉辦的變裝王競賽，化身黑魔女抬棺木這組贏得兒童組第一，獎金2萬5千元。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.31)

由臺中商圈推動的萬聖節系列活動，明天由精明一街商圈舉辦「2020南瓜節大遊行」後畫下句點。臺中市政府經濟發展局表示，感謝商圈全力配合，讓系列活動順利舉辦，有了今年的經驗做為借鏡，未來策畫相關活動更有經驗，將再與商圈聯手舉辦特色行銷活動，活絡商圈並促進各商圈發展。