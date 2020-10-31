中職／潘武雄關鍵三分砲　統一延長10局拿下台灣大賽首勝

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6局上，獅隊經過調整之後，該局首棒林靖凱就從羅傑斯手中敲安，統一教練團下達打跑戰術，結果投手在有壓力的情況下，纏鬥多球後投出保送，之後吳桀睿犧牲觸擊，將跑者推進到二三壘。
而這樣一連串的戰術，也收到了非常好的結果，統一主砲蘇智傑鎖定第一球敲安，先送回1分，不過陳傑憲在往本壘跑時，遭到兄弟迅速的回傳球刺殺，但統一這一局還是有所斬獲，取得1:0領先。
兄弟在6局下也依樣畫葫蘆，首棒王威晨同樣敲安上壘，潘志芳犧牲觸擊推進，許基宏在得點圈有人時擊出二壘安打，幫助球隊打回追平分，兩隊回到1:1平手。
布雷克今天投完6局之後功成身退，使用93球被敲5支安打、丟1分，送出6的三振，他下去後由江承峰接手投球任務，後者投完第7局無失分。而反觀羅傑斯則是在7局投完已經用了100球的情況下，一路投到了第9局。
但是他9局上面對高國慶，卻一開始就投出了保送，隨即被換下場，所幸之後鄭凱文安全的把局面況制住，沒有讓壘上跑者回來。兄弟9局下雖然上到二壘，但也無功而返，比賽進入延長賽。
10局上，林安可和唐肇廷連2支安打，結果鄭凱文在壓力之下被潘武雄敲出3分打點的全壘打，讓球隊取得關鍵的3分超前。
但是下一個半局，統一派上終結者陳韻文上來投球，他卻開始出現狀況，先被江坤宇敲安，之後又對代打的岳政華投出觸身球，雖然陳子豪擊出中外野深遠飛球被接殺，但隨後王威晨敲安形成滿壘，蘇緯達擊出安打先送回分，可惜張志豪遭到三振，反撲還是功虧一簣。