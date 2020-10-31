電競／8殺0死無解鏡爪射爆SN DWG奪英雄聯盟S10大賽冠軍
電競／8殺0死無解鏡爪射爆SN DWG奪英雄聯盟S10大賽冠軍
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-31 23:50:08｜update2020-10-31 23:56:41
《英雄聯盟》S10全球總決賽今天落幕，最終來自南韓的DAMWON Gaming以3:1擊敗中國大陸的超級「黑馬」戰隊Suning Gaming，時隔3年再度為LCK賽區捧起召喚師盃，陣中的打野選手Canyon則是獲選為世界賽MVP。
在2017年奪冠後，LCK賽區因為人才流失實力些許下滑，連續兩年都倒在了決賽之前，也讓外界開始討論這個曾經拿下5座冠軍的王者賽區是否已經沒落。不過今年DWG以拔山倒樹、一路輾壓的絕佳狀態前來，讓人看到了曾經南韓頂級戰隊的宰制力，八強賽先擊敗同區的DRX，四強則是復仇了歐洲第一的G2，強勢返回決賽。
而雖然SN今年的表現確實讓人驚豔，在世界賽的成長也有目共睹，這次決賽的前2場對戰也靠著上路選手Bin菲歐拉可怕的操作贏下了一場。但關鍵的第3戰，他們無法處理Nuguri凱能的傷害，一波巴龍區團戰潰敗，讓他們輸掉了聽牌局。
退無可退的第四場比賽，SN在Ban Pick上處於劣勢，被迫放出一些強勢的角色給DWG，後者也展現出LCK賽區的沉穩，利用線上的壓制「滾雪球」，沉穩的推塔、拿資源，Canyon的鏡爪這一局完全統治了野區，8/0/7的戰績帶領隊伍最終毫無懸念的拿下比賽。
這是南韓戰隊史上在世界賽的第6次奪冠，比其他賽區加起來都還要多。而這一冠對他們來說更是意義重大，在LPL漸漸取而代之霸主地位時，證明自己實力依舊。