為中信兄弟槓上謝龍介 江啟臣笑稱：誰輸穿對方球衣開會
為中信兄弟槓上謝龍介 江啟臣笑稱：誰輸穿對方球衣開會
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-11-01 09:17:13
中華職棒從昨天（31日）晚間開始，由中信兄弟及統一獅進行冠軍賽。主場分屬於台中及台南的兩支球隊，也引起國民黨內政治人物的對賭。出身於台中、支持中信兄弟的國民黨主席江啟臣，昨天晚間就在臉書上發表貼文，表示要與同黨支持統一獅的台南市議員、黨副秘書長謝龍介打賭，若雙方誰支持的球隊獲得總冠軍，另一方就要穿該隊的球衣參加中常會。
昨天晚間中華職棒在台中洲際棒球場，迎來首場總冠軍系列賽。國民黨主席江啟臣，也到場為台中主場的中信兄弟加油。江啟臣更在臉書上表示，總冠軍賽第一戰來到台中舉行，排開行程就是要來幫中信兄弟加油。「今年我們絕對要抱回冠軍獎杯！！」江啟臣說，「聽說謝龍介是統一獅的忠實球迷，我就要來跟『龍介仙』公開對賭！輸的人就穿對方球隊的球衣出席11/11中常會！」文末江啟臣更強調，總冠軍一定是中信兄弟。而隨後謝龍介也在臉書上PO出自己在家中觀看球賽的畫面，也表示接受江啟臣的對賭。「今天是總冠軍賽開幕戰在台中開打，江啟臣主席是兄弟象的支持者，而我卻是統一獅死忠的擁護者。」謝龍介說，「所以主席的兄弟象和我統一獅對賭，系列戰輸的人要穿著對方的球衣去參加中常會。哈哈！」而最終中信兄弟與統一獅的首場系列賽，統一獅以4:2的成績率先拔得頭籌。