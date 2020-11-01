英國確診人數破百萬！首相強生宣布1個月禁足令
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-01 09:23:20
英國新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診病例，至今（ 1 ）日上午累計 101 萬 4793 例，其中 4 萬 6645 例死亡。據當地衛生部門，10 月 31 日英國共通報新增 21915 例確診個案、326 例死亡個案，累計確診人數突破百萬大關，首相強生（ Boris Johnson ）宣佈自 11 月 5 日開始，英格蘭地區封城一個月至 12 月 2 日。
強生表示，因應疫情升溫，英國將進行第二次的全國封鎖。在封城期間，除非出於必要目的（例如教育，醫療原因或採購）民眾必須留在家中；除了外賣、送貨之外，非民生重要的商業活動（例如酒吧與餐館）也必須關閉，同時呼籲民眾不要搶購物資。但英超賽事預期會繼續舉行，學校和法院維持開放，無法進行居家工作的行業（建築業及製造業）也可以繼續進行。強生表示，學校是兒童的最佳場所，不可讓疫情損害兒童的未來。對於疫情，強生有信心將會在春季以前改善，明年可能會有疫苗面世，同時快速、便宜且方便的易檢驗方式也正在研究中，到時有望在 10 至 15 分鐘內得知病毒檢測結果。
英國政府首席醫療顧問惠蒂（ Chris Whitty ）指出，全英國各地的感染率明顯增長，而且所有年齡層的的住院人數都呈現持續上升的趨勢。除了英格蘭西北地區外，現時住院人數比第一波疫情為低，同時警告，如果對情況置之不理，住院人數就會超出春季的高峰期。
在英國宣布封城之前，德國和法國本周也採取了類似的防疫政策，以遏止新冠病毒疫情在即將到來的聖誕假期前蔓延。強生表示，今年的聖誕可能和以前很不一樣，但他希望藉由這些措施，到假期時可以容許家庭聚會。
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