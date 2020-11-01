首屆「玄門」宗教文化研討會　一場信仰與學術對話

一般人眼中迷信不科學的民俗科儀扶鑾．刀梯文化，將成為學術殿堂研討主題！將於12月5日舉辦的第一屆「玄門」宗教文化研討會，由中州科技大學校長黃思倫籌辦，邀請學術界人士與具實務經驗神職人員參與。黃思倫校長表示，在學術與信仰對話中，期能讓更多人認識流傳千年的道教文化精髓，培育全方位宗教人才。

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首屆「玄門」宗教文化研討會，是民間宗教界與學術界合作促成，學術界有玄奘大學、中州大學、南華大學、台中科技大學、逢甲大學、輔仁大學及真理大學共襄盛舉。民間主要推手，則是中國武當道教太玄法師協會道長蕭道賢。

▲即將登場的玄門宗教文化研討會，將道教科儀列入研討主題，圖為九皇朝真禮斗，是禮斗中最高階層。（圖／蕭道長提供）

蕭道賢29歲開始接觸道教，經歷楊朝潤大師及徐芹廷教授指導，1989年到中國拜武當山道教協會會長王光德為師，去年更以76歲高齡，成為玄奘大學宗教與文化學系碩士班研究生，終生學習精神，只為能替宗教界做出更多貢獻。





蕭道賢表示，中國武當道教太玄法師協會，在一群關心宗教文化，致力道教學術推廣的法師及同道努力下，已邁入第16年。今年12月初將舉辦「第廿二屆登108層刀梯法會」，同場舉辦台灣首場「祈安九皇朝真禮斗科醮」，以及「第一屆玄門宗教文化學術研討會」，透過三合聖會，傳承道教文化，推動善良社會風氣。

▲首屆「玄門」宗教文化研討會 即將登場，道教中天梯文化也列入研討主題。（圖／蕭道長提供）

其中，頗受宗教及學術界重視的「第一屆玄門宗教文化學術研討會」，研討主題，包括：扶鑾、八家將、刀梯文化等，將民間宗教科儀搬上學術殿堂研討，除了有相當多宗教人士關心，學術界也有玄奘大學、南華大學等多校代表參與，籌辦人中州科技大學校長黃思倫期盼，透過學術與信仰對話，豐富實務與學術內涵，培育出全方位宗教人才。