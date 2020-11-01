颱風「閃電」最新動向！專家曝光關鍵轉向時間

週末假期的最後一天，不少人都想把握好天氣出遊，根據氣象局最新消息，今（１）天各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；台灣東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，至於溫度方面，白天高溫北部及東半部約２７、２８度，中南部高溫可達３０度以上。

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不過值得留意的是，南方海面上有兩個颱風，強颱天鵝以及輕颱閃電，其中閃電截至早上8點，中心位置在北緯 15.8 度，東經 134.3 度，正以每小時24公里速度，向西北進行。天氣風險公司總監賈新興表示，輕颱閃電的路徑將會在周二更明朗，氣象專家彭啟明則說，閃電颱風受到天鵝快速增強牽引，目前發展大不起來，但他也提到，現在天鵝要去南海了，給它（閃電）有些發展的空間。

賈新興臉書發文提到，天鵝和閃電位在大低壓帶中，天鵝長得壯，所以閃電長得比較弱，等天鵝減弱進入越南，閃電有機會壯大，甚至他也點出，關鍵的時間點大約在周一、周二，不過目前各國官方預報、還有氣象局目前的最新預估來看，閃電向西走的機率還是比較高一點，是否往北轉，還要進一步觀察。





另外，明（２）天開始東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也涼；大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；下週二至下週四（３日至５日）東北風影響，屆時北部及東北部天氣又將稍轉涼，其他地區早晚也較涼，氣象局提醒民眾，應注意氣溫變化，適時添加衣物以免受涼；迎風面的大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區維持多雲到晴的天氣。