再因萊豬進口槓上蘇貞昌 柯文哲：不要裝傻問A答B
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-01 11:21:17
台北市長柯文哲日前針對含有瘦肉精豬肉進口事宜，再度槓上民進黨政府。柯文哲質疑到底是只有美國含有瘦肉精之豬肉可以進口，還是全世界的都可以進來？昨天（31日）更以「台北市有完整的失智照護系統」，暗酸行政院長蘇貞昌失憶，行政院方面也回應柯文哲「身為一位醫師，常常把疾病掛在嘴邊作為損人的用語，實在不恰當。」對此柯文哲今天（1日）上午面對媒體時，再度要求蘇貞昌「不要裝傻問A答B扯東扯西」。
針對萊豬進口議題，柯文哲仍舊癥結於「究竟是只有美國含有瘦肉精之豬肉可以進口，還是全世界的都可以進來？」更認為台灣的豬肉進口市場的需求量，利益大到足以讓商人認為有利可圖而去做調整，甚至暗指有可能因此鑽漏洞。而話鋒一轉，柯文哲也將砲口對準執政當局，質疑政府「擠牙膏式」的政治文化很令人討厭。「如果全世界的豬肉進台灣都可以含瘦肉精，那台灣本土的不可以，那就很奇怪了。」柯文哲說，「然後你又說牠是安全的，教育部再下令說學生不要吃，國防部說軍人不要吃，這不就很奇怪嗎？不是說安全？」
柯文哲強調，萊豬開放回到兩個原則：「源頭管理」、「明白標示」，源頭管理是不管從入境前的生產地區管理，還有邊境管理，入境後怎麼管理，把流程圖畫清楚，地方政府才有辦法決定說要怎麼應付。柯也稱，「我們也不會故意去搗蛋什麼」，他也知道台灣國際處境困難，「廢話！這我們都曉得，美國有壓力，我們也曉得」，但只要講清楚了，地方可以幫忙的話，都會盡量去把它處理，「若做不到，會舉手說這個做不到」。柯文哲直言，「這件事是這樣，我說你裝傻，就不要扯東扯西了！」「我跟你講，2014都一起打過選戰，你們（民進黨）的宣傳手法，我非常熟悉」，所以請面對問題、把問題解決掉。