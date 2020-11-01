中國掌握全球電玩市場　美資安專家：玩家資訊成國安問題

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美國資安專家們指出，中國的遊戲真的對美國國家安全構成威脅，就如同川普政府所強調的那樣，中國透過遊戲來散播軟實力，並收集美國公民的數據，包括玩家姓名、付款資訊位置，與遊戲對話的聲音樣本等。更可怕的是，北京利用對數百萬玩家的電腦權限，提供間諜進行情報操作。
中國的「政治敏感」也體現在遊戲中，去年暴雪封鎖了旗下一款遊戲「爐石戰記」（ Hearthstone ）的玩家，原因是該玩家在比賽後的訪談中，表態支持香港民主運動。根據玩家回報，爐石戰記的聊天室內，一些被中國當局認為是「政治敏感」的用語已經被禁用。更擴大一層來看，中國以法律要求西方遊戲商，與網易等中國企業建立合作關係，以進入中國內部逐漸成長的龐大的遊戲市場，而同樣的情況也發生在好萊塢影視業。
美國資安專家指出， 2018 年美國人事管理辦公室遭到駭客入侵，很有可能與中國有關，而國家安全部當時調查發現駭客入侵的時間，和政府官員玩電子遊戲時的位置相互關聯。現代遊戲擁有和防毒軟體類似的權限，這代表它可以執行任何操作，中國情報人員可以利用這個訪問權限取得各種資料。
對於遊戲背後的資安隱憂，專家認為完全禁止含有中資的遊戲，同樣會對美國造成傷害，比較好的方法是要求電玩軟體公司保證遊戲數據處理的透明，或者要求將敏感數據儲存在美國的雲端服務商，也可以援引《外國投資風險審查現代化法案》（ Foreign Investment Risk Review Modernization Act ），迫使騰訊和其他中國企業撤離會接觸到敏感資料的美國遊戲，華盛頓應該盡快採取行動確保玩家資訊安全。