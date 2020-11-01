中國掌握全球電玩市場　美資安專家：玩家資訊成國安問題

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中國掌握全球電玩市場　美資安專家：玩家資訊成國安問題

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-01 11:42:33｜update2020-11-01 11:43:16

電玩
▲美國資安專家呼籲政府重視電玩遊戲背後的中資問題，以及可能帶來的資安疑慮、言論審查。（圖／美聯社／達志影像）
前美國國家安全局資安專家艾特爾（ Dave Aitel ），以及智庫「新美國安全中心」（ CNAS ）研究員施耐德（ Jordan Schneider ）向《華爾街日報》投書，指出比起美國政府禁止的微信（ WeChat ）、抖音國際版（ TikTok ），中國在全球遊戲市場上的掌控力才是最迫切的安全漏洞。
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文章指出，過去十年來，中國科技巨擘騰訊（ Tencent ）投資或收購了許多全球數大知名電玩開發商，包括線上遊戲「魔獸世界」開發商暴雪的母公司「動視暴雪」（ Activision Blizzard ）、「英雄聯盟」的製作商 Riot Games 、「要塞英雄」（ Fortnite ）開發商 Epic Games 和「部落衝突」（ Clash of cans ）的開發商 Supercell 以及社群平台 Discord 等。美國人在這些有中國資金背景的遊戲上花費的時間，遠多於 TikTok 和微信。而中國公司除了投資外國遊戲廠商，近期也在手機、家機等多平台推出「原神」（ Genshin impact ）遊戲，成為在全球發行規模最大的中國遊戲。
美國資安專家們指出，中國的遊戲真的對美國國家安全構成威脅，就如同川普政府所強調的那樣，中國透過遊戲來散播軟實力，並收集美國公民的數據，包括玩家姓名、付款資訊位置，與遊戲對話的聲音樣本等。更可怕的是，北京利用對數百萬玩家的電腦權限，提供間諜進行情報操作。

▲香港電競選手blitzchung在院後接受台灣電玩賽事評論員的訪問，blitzchung在訪談中表態支持民主運動，遭到遊戲公司暴雪沒收獎金、禁賽引起爭議，最後公司返還獎金但仍禁賽半年。（圖／翻攝自影片）
▲香港電競選手blitzchung接受台灣電玩賽事評論員的訪問，表態支持民主運動，遭到遊戲公司暴雪沒收獎金、禁賽。暴雪的學定引起港台玩家的爭議，最後公司返還blitzchung獎金但仍禁賽半年。（圖／翻攝自影片）
中國的「政治敏感」也體現在遊戲中，去年暴雪封鎖了旗下一款遊戲「爐石戰記」（ Hearthstone ）的玩家，原因是該玩家在比賽後的訪談中，表態支持香港民主運動。根據玩家回報，爐石戰記的聊天室內，一些被中國當局認為是「政治敏感」的用語已經被禁用。更擴大一層來看，中國以法律要求西方遊戲商，與網易等中國企業建立合作關係，以進入中國內部逐漸成長的龐大的遊戲市場，而同樣的情況也發生在好萊塢影視業。

美國資安專家指出， 2018 年美國人事管理辦公室遭到駭客入侵，很有可能與中國有關，而國家安全部當時調查發現駭客入侵的時間，和政府官員玩電子遊戲時的位置相互關聯。現代遊戲擁有和防毒軟體類似的權限，這代表它可以執行任何操作，中國情報人員可以利用這個訪問權限取得各種資料。
對於遊戲背後的資安隱憂，專家認為完全禁止含有中資的遊戲，同樣會對美國造成傷害，比較好的方法是要求電玩軟體公司保證遊戲數據處理的透明，或者要求將敏感數據儲存在美國的雲端服務商，也可以援引《外國投資風險審查現代化法案》（ Foreign Investment Risk Review Modernization Act ），迫使騰訊和其他中國企業撤離會接觸到敏感資料的美國遊戲，華盛頓應該盡快採取行動確保玩家資訊安全。
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