與湯唯再續前緣　男星裝扮遭批太監高EQ回應

湯唯睽違小螢幕12年、首次嘗試以古裝扮相演出《大明風華》，該劇耗資25億台幣製作、拍攝期長達8個月，湯唯在劇中飾演以明朝孝恭孫皇后為原型的「孫若微」，角色極具挑戰外，她為戲連換168套手工訂製服，百變華麗造型令粉絲嘆為觀止。

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▲湯唯為行刺而女扮男裝。（圖 / 八大提供）

× ▲湯唯為行刺而女扮男裝。（圖 / 八大提供）

湯唯談及她第一次演出古裝劇時笑說：「最多的感受是古裝好沉，而且電視劇的台詞好多！」當年因接演李安導演執導的電影

，片中出色的表現讓

湯唯一舉成名，之後接連拍了《北京遇上西雅圖》、《黃金時代》、《北京遇上西雅圖之不二情書》等電影後，湯唯

16歲演到70歲，詮釋「孫若微」歷經五帝六朝曲折驚險的人生，對湯唯來說，是很特別的體驗，她表示：「演員最幸福的事情就是接到一個有意思的，沒有演過的，加上一個會有精彩劇本的角色，這次又讓我碰上了，我還挺幸運的！」

▲朱亞文的錦衣衛造型遭批像太監。（圖 / 八大提供）

× ▲朱亞文的錦衣衛造型遭批像太監。（圖 / 八大提供）

男主角朱亞文因為男人味十足，充滿魅力，在演藝圈素有「行走的

」之稱，本劇是他與湯唯二度合作。這次朱亞文劇中飾演明宣宗朱瞻基一角，初期以錦衣衛的身分登場，扮相和神態與以往的硬漢形象大不同，沒想到竟引起網友評為有點像太監。對此，朱亞文在節目上受訪時大方回應：「我希望用任何方法，讓大家更久遠的去看待這個作品，只要是你關注到了，無論正向的，或者是玩笑的，我都認為OK！」接著更大器表示，「先前自己都被稱做是行走的雄性

，現在也有了雌性

，平衡啦！」展現出他的高EQ，並笑說，相信還是有人覺得他這樣很帥。

11月18日起，每周一至五晚間9點在八大第1台播出。