台日見證逍遙園睽違80年重新開園　陳其邁期許再現榮光

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台日見證逍遙園睽違80年重新開園　陳其邁期許再現榮光

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-01 12:32:23

陳其邁市長及日本交流協會高雄事務所加藤英次所長開箱紀念瓷盤揭開序幕，象徵逍遙園重新開園。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲陳其邁市長及日本交流協會高雄事務所加藤英次所長開箱紀念瓷盤揭開序幕，象徵逍遙園重新開園。（圖／記者鄭婷襄攝）
為慶祝逍遙園修復重生，高雄市政府向日本九州大谷紀念館，商借「逍遙園紀念瓷盤」來台展示，文化部長李永得也特地南下參與這歷史性的一刻，高雄市長陳其邁表示「逍遙八十、高雄一百」，希望逍遙園和高雄都能夠再現榮光。
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今（11）日是逍遙園開園屆滿80週年紀念日，開幕式由陳其邁市長及日本交流協會高雄事務所加藤英次所長開箱紀念瓷盤揭開序幕，象徵逍遙園重新開園，文化部長李永得、民意代表、民間社團及眾多貴賓也共同參與啟用典禮。
高雄市長陳其邁說，所謂溫故知新，就是能夠在過去歷史的一個基礎之上，展望未來高雄100年的發展，記得2016年曾經來過逍遙園，當時其實是非常的殘破不堪，今天重新開園，重建過程也有很多日方跟台方工程技術人員，對逍遙園過去歷史及建築物重新考究設計，也用了很多過去的工法重建這棟歷史建築。

陳其邁指出，能夠催生出現在的逍遙園有賴於當年許多民間團體的奔走，他們可說是支撐這個城市進步的力量，若沒有他們，逍遙園可能無法邁出修復的第一步，陳其邁並提及前幾天，現任監察院長的前市長陳菊就跟他說到，副市長史哲在這過程十分用心，看史哲現在頭髮白了、肚子也消了，這一個不可能的任務，就是因為有這麼多人的努力，才會將不可能變成可能。

▲歷經民間、官方多年奔走與修復，逍遙園睽違80年終於重新開園。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲歷經民間、官方多年奔走與修復，逍遙園睽違80年終於重新開園。（圖／記者鄭婷襄攝）
文化局指出，2003年起民間自主發起逍遙園的保存工作，歷經數年調查與審議，高雄市政府於2010年登錄逍遙園為「歷史建築｣，2015年完成調查研究報告，2016年完成修復設計，修繕總經費約1億65萬元，中央補助5,536萬元，地方自籌4,529萬元。

文化部長李永得表示，逍遙園修復過程就像是一個不可能的任務，有賴當年有許多的民間團體、民代不斷斡旋，他當時看到破敗的逍遙園，加上當時並不知道逍遙原地原貌、也沒有建築的設計圖，讓他對修復完成的信心一度只剩下十分之一，如今的逍遙園得已修復完成真的就像是一個奇蹟，相信這對台灣的文資修復來說是一個重要的里程碑。

加藤英次所長表示，今年受限新冠肺炎疫情影響，日本眾多關心逍遙園代表不克前來，逍遙園牽起台日友好情誼，不因疫情而中斷，透過視訊跨海祝福，就由在高雄生活的日僑學校師生、家長親自出席歡慶開園，期待逍遙園開園後，雙方有更多文化交流，厚植台日情誼。
▲文化部長李永得、高雄市長陳其邁、副市長史哲、日本交流協會高雄事務所加藤英次所長，及多位民意代表、民間社團等貴賓也共同見證逍遙園重新開園。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲文化部長李永得、高雄市長陳其邁、副市長史哲、日本交流協會高雄事務所加藤英次所長，及多位民意代表、民間社團等貴賓也共同見證逍遙園重新開園。（圖／記者鄭婷襄攝）
 
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