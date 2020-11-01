台日見證逍遙園睽違80年重新開園　陳其邁期許再現榮光

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高雄市長陳其邁說，所謂溫故知新，就是能夠在過去歷史的一個基礎之上，展望未來高雄100年的發展，記得2016年曾經來過逍遙園，當時其實是非常的殘破不堪，今天重新開園，重建過程也有很多日方跟台方工程技術人員，對逍遙園過去歷史及建築物重新考究設計，也用了很多過去的工法重建這棟歷史建築。
陳其邁指出，能夠催生出現在的逍遙園有賴於當年許多民間團體的奔走，他們可說是支撐這個城市進步的力量，若沒有他們，逍遙園可能無法邁出修復的第一步，陳其邁並提及前幾天，現任監察院長的前市長陳菊就跟他說到，副市長史哲在這過程十分用心，看史哲現在頭髮白了、肚子也消了，這一個不可能的任務，就是因為有這麼多人的努力，才會將不可能變成可能。
文化局指出，2003年起民間自主發起逍遙園的保存工作，歷經數年調查與審議，高雄市政府於2010年登錄逍遙園為「歷史建築｣，2015年完成調查研究報告，2016年完成修復設計，修繕總經費約1億65萬元，中央補助5,536萬元，地方自籌4,529萬元。
文化部長李永得表示，逍遙園修復過程就像是一個不可能的任務，有賴當年有許多的民間團體、民代不斷斡旋，他當時看到破敗的逍遙園，加上當時並不知道逍遙原地原貌、也沒有建築的設計圖，讓他對修復完成的信心一度只剩下十分之一，如今的逍遙園得已修復完成真的就像是一個奇蹟，相信這對台灣的文資修復來說是一個重要的里程碑。
加藤英次所長表示，今年受限新冠肺炎疫情影響，日本眾多關心逍遙園代表不克前來，逍遙園牽起台日友好情誼，不因疫情而中斷，透過視訊跨海祝福，就由在高雄生活的日僑學校師生、家長親自出席歡慶開園，期待逍遙園開園後，雙方有更多文化交流，厚植台日情誼。