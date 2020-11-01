川普賓州造勢拉票　歐巴馬替拜登站台批對手「只會賺錢」

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對於疫情，川普表示政府正全力生產疫苗，相信「只要幾個星期」疫苗就能夠上市供應，並且批評拜登滿嘴都是 COVID ，除了疫情毫無東西可說，而拜登的防疫手段只會讓美國人民失去生活。
拜登 10 月 31 日則是在密西根州舉辦 2 場造勢活動，前總統歐巴出席替拜登站台，先到弗林特（ Flint ）西北高中（ Northwestern High School ），之後再前往底特律（ Detroit ）貝爾島（ Belle Isle ）賭場發表演說。歐巴馬批評川普，只考慮到想到自我（ ego ），但拜登考慮的是讓每個家庭都安全。
歐巴馬自稱了解昔日的副手拜登的個性，拜登和自我的川普不同，充滿了正派與同情心「喬・拜登是我的兄弟。我愛喬・拜登。他會成為一個很棒的總統。」過去他選擇拜登作為總統的競選副手時，不是很了解這個人，但拜登馬上就讓他了以「尊重對待每個人」。
對於共和黨的對手，歐巴馬批評川普藐視專業醫生對 COVID-19 疫情的看法，漠視民眾、貶低前朝的經濟成就「這個男人（川普）到底有什麼問題？」、「他除了賺錢什麼都不會」同時在底特律的造勢場合上，指責共和黨希望在 2009 年經濟衰退期間讓「底特律破產」。
拜登雖然目前在密西根州的各家民調，普遍領先川普約 7 至 10 個百點不等，但同一天舉行 2 場造勢顯現民主黨對該州的重視，四年前（ 2016 ）川普在密西根州的得票率為 43.7% 以些微的差距打敗希拉蕊（ 47% ）。
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