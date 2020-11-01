川普賓州造勢拉票　歐巴馬替拜登站台批對手「只會賺錢」

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川普賓州造勢拉票　歐巴馬替拜登站台批對手「只會賺錢」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-01 12:31:21｜update2020-11-02 10:30:02

川普
▲川普10月31日在賓州舉行造勢活動，賓州擁有美國探明儲量最大的頁岩油田之一，能源政策成為該州的重要議題。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選投票日（ 3 ）將至，選戰進入倒計時階段，現任總統川普和民主黨候選人拜登，雙方盡全力最後拉票。川普在當地時間 10 月 31 日前往賓州，就能源政策批評民主黨總統候選人拜登，會讓當地產業被破壞、讓大家都失業；拜登則是有前總統歐巴馬（ Barack Obama ）站台，批評川普罔顧民意、防疫失當。
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川普在抵達賓州造勢場合前宣佈間數行政命令以保護水力壓裂法。他在造勢場合上表示，賓州就快能實現「美國夢」，並且批評如果拜登當選，就會取締水力壓裂頁岩油，限制採油和天然氣，當地的工作和未來都會消失。川普稱，過去 5 個月他的政府創造了 140 萬個工作機會，並且再次引述蓋洛普的民意調查，56% 的美國人認為自己比 4 年前還要快樂。
對於疫情，川普表示政府正全力生產疫苗，相信「只要幾個星期」疫苗就能夠上市供應，並且批評拜登滿嘴都是 COVID ，除了疫情毫無東西可說，而拜登的防疫手段只會讓美國人民失去生活。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲歐巴馬10月31日為拜登在密西根州的2場造勢活動站台。（圖／美聯社／達志影像）
拜登 10 月 31 日則是在密西根州舉辦 2 場造勢活動，前總統歐巴出席替拜登站台，先到弗林特（ Flint ）西北高中（ Northwestern High School ），之後再前往底特律（ Detroit ）貝爾島（ Belle Isle ）賭場發表演說。歐巴馬批評川普，只考慮到想到自我（ ego ），但拜登考慮的是讓每個家庭都安全。

歐巴馬自稱了解昔日的副手拜登的個性，拜登和自我的川普不同，充滿了正派與同情心「喬・拜登是我的兄弟。我愛喬・拜登。他會成為一個很棒的總統。」過去他選擇拜登作為總統的競選副手時，不是很了解這個人，但拜登馬上就讓他了以「尊重對待每個人」。

對於共和黨的對手，歐巴馬批評川普藐視專業醫生對 COVID-19 疫情的看法，漠視民眾、貶低前朝的經濟成就「這個男人（川普）到底有什麼問題？」、「他除了賺錢什麼都不會」同時在底特律的造勢場合上，指責共和黨希望在 2009 年經濟衰退期間讓「底特律破產」。

拜登雖然目前在密西根州的各家民調，普遍領先川普約 7 至 10 個百點不等，但同一天舉行 2 場造勢顯現民主黨對該州的重視，四年前（ 2016 ）川普在密西根州的得票率為 43.7% 以些微的差距打敗希拉蕊（ 47% ）。
▲（圖／翻攝自RealClearPolitics）
▲RealClearPolitics網站整理各家對密西根州的民意調查。（圖／翻攝自RealClearPolitics）
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