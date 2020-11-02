川普還是拜登？台灣的大學生這樣看美國總統大選！

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中研院今年 6 月所做的民調顯示，73% 的台灣民眾不同意「中國大陸政府是台灣的朋友」，其中 18 歲至 34 歲者不同意此看法的比例高達 84%；而認同「中國大陸政府是台灣的朋友」的比例僅 23%。
《紐約時報》指出，重視國際認可的台灣年輕一代，不少人因為對中國威脅的擔憂與反感，希望台美關係持續進步，而台灣的年輕學子又是怎麼看美國大選的呢？「未來的社會棟樑們」會傾向支持，近期非常友台的川普，還是代表進步價值的拜登？
實際到校園街訪發現，不少年輕學子都透過新聞關注美國大選時事，包括川普在美國的內政問題、拜登次子杭特（ Hunter Biden ）涉及的醜聞，還有美國政府對台軍售案。
有些人認為川普或是拜登當選，在美國反中情勢固定的狀態下，應該沒有明顯的差異性。但希望川普能夠順利連任的大學生指出，近期他強硬的對中政策，讓台灣人比較支持川普，推測川普上任之後會持續在經濟上注重中國議題，未來川普有望在制衡中國的過程中，給予台灣更多的好處。雖然川普目前在全美民調落後，但上一屆（ 2016 年）各界也普遍看好希拉蕊，今年杭特爆出不少醜聞，加上美國特殊的選舉人票制，川普還是有機會成功連任。
另外，支持川普的大學生表示，雖然川普或許在利益考量上，採取不少友台政策，但不代表台灣人不能對川普有所批評，例如內政成績糟糕、處理疫情失當，以及種種政治不正確的作為。
希望拜登勝選的學生們則認為，川普有「白人主義至上」、「物化女性」等政治不正確的問題。種族主義使得他們在美國的家人處境困難，而 COVID-19 疫情失控也導致人們的生活收到影響。美國被稱為是「多元文化的大熔爐」，希望不論是亞裔還是非裔都能夠被平等的對待。