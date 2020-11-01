馬力歐私處長疥瘡　「澆綠油精止癢」擠到流湯

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馬力歐國中時私密處長出一粒粒凸起物，不會痛只是有點癢，因為正值青春期，馬力歐想說大概跟長在背上的青春痘一樣。馬力歐因為狀況是發生在私密處，自己也不好意思跟家人講，但因為越來越癢，讓馬力歐覺得應該不是青春痘，加上爸爸當時是海軍官校的教官，常會去海軍總醫院拿一些藥回家，家中的醫藥箱裡有皮膚藥、感冒藥等五花八門藥物，於是他就開始拿起醫藥箱裡的金黴素、青黴素藥膏來擦，但都沒什麼效果，還用上綠油精、紅花油等，讓大家聽了好驚訝，馬力歐笑說雖然很刺激但因為很辣可以暫時止癢，為了止癢馬力歐還用了十字止癢法、米字止癢法。
之後，馬力歐想說會不會是因為沒有開口，所以藥效進不去，還故意用力擠癢癢處，一開始果然擠出組織液，也因為這樣媽媽在洗衣服的時候，發現馬力歐的內褲怎麼有紅色液體，一問之下馬力歐只好坦承，當下爸爸還脫下他的內褲，用香菸的菸頭高溫去測試傷口的反應，但馬力歐完全不會痛只說會癢，爸爸也看不出所以然，隔天帶他去看醫生，診斷後發現是疥蟲感染導致的疥瘡，醫生還叮囑他要注意衛生習慣。
馬力歐後來才想到表哥來南部參加救國團活動，在家裡住了1個禮拜，可能因為表哥參加活動後衣服、襪子全部一起洗，他才因此感染，於是全家總動員把衣物全部消毒過，馬力歐擦了疥瘡藥後也順利痊癒。