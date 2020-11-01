羅智強「我有三高」笑話諷陳時中！3小時飆1.6萬人按讚

國民黨台北市議員羅智強今（1）早在臉書以「我有三高」為題發文，內容提到真實生活的「反萊豬」笑話，而這則笑話似乎也在暗諷衛福部長陳時中，日前曾說自己有三高、無法吃美豬，文章發布短短3小時後，已累積1.6萬人按讚。

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羅智強發文指出，在餐館吃飯時，聽到隔壁桌的一個小朋友對她媽媽說「我的同學OOO說她絕對不可以吃瘦肉精豬肉，因為她有三高。」那位媽媽回應「才小學生，哪來的三高？」小朋友則答「我同學說，她智商高、顏值高、身高高，她有三高所以不可以吃瘦肉精豬肉！」

▲羅智強臉書全文。（圖／翻攝自羅智強臉書）

隨後，那位媽媽聽了小孩的回應便哈哈一笑，直說「不用三高，只要一高，智商高，就不會想吃瘦肉精豬肉！」而聽到這裡，羅智強也忍不住笑了出來，同時他也不忘「祝大家周日愉快！」





此文一出，短短3小時就累積多達1.6萬人按讚，近500則留言與600多次分享，網友紛紛留言「這位媽媽充滿了智慧呀！」「太幽默了」、「我沒三高，但，也不想吃萊豬！哈哈」、「羅議員每次下筆都可以以風趣幽默的方式表達出心中的想法來反應時事，不用直接點名，有高智慧的人馬上就可以深刻體會到！哈哈！文筆高超！」「我也有三高，我0K你先吃」。

美豬美牛進口問題爭議多年，近日政府突然宣布要放寬進口限制，引發反彈，而羅智強之所以用笑話反諷陳時中，在於日前陳時中上廣播節目被問到是否帶頭示範吃三個月的美豬，陳時中則開玩笑表示「我應該每天上午8點來廣播節目報到，主持人負責拿一塊豬肉給我」，他還建議要連同台灣豬一起，一天兩塊肉，但他也不忘笑稱自己三高有點問題。（編輯：許苡晴）