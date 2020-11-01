嘉義舞團團長稱打疫苗命去一半 莊人祥回應了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-01 14:49:35
嘉義知名舞蹈團團長郭玉雯，日前接種公費流感疫苗後，產生昏睡及心臟不舒服的感受，在臉書發文提到，「第一次打流感疫苗，命快去掉一半」，還強調一天自己吃了兩次心肌梗塞的藥，引發親友關切。
對此指揮中心發言人莊人祥表示，接種有發生不舒服的情況，應該回到施打的診所跟醫師報告，讓醫師來做研判，至於團長表示有告知相關單位，可能是到衛福部網站，投訴部長信箱，因為民眾如果通報疫苗接種不良事件，可以聯絡接種醫療院所，或是衛生局所，不是患者自己提，他可能有誤會了。另外莊人祥提到，心臟有病史，是罹患流感併發重症的高危險群，打流感疫苗可以避免得流感，也可以降低心臟疾病的發生，他可能有些誤會。
至於日前基隆出現一名五十多歲的婦女，接種流感疫苗後，因四肢麻痺、味覺喪失，疑似出現了「格林巴利症候群（ＧＢＳ）」，經指揮中心通知醫院採檢後，結果呈陰性排除感染。
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