台灣基進備戰高雄2022　傳罷韓四君子張博洋將參選

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對於要參選高雄哪一選區，張博洋今（1）日參加逍遙園重新開園典禮，受訪時笑說，選區什麼的真的還沒有確定，唯一確定的是他騎車會進入「待轉區」；因為黨的資源、人力相對吃緊，目前仍然會以黨務為主，除了一週一半時間在台北協助新辦公室的人才培訓及議題，待進入一個穩定的的運作模式後，他就

，也會盡可能的跟上高雄的在地議題，避免總是有韓粉說罷免後就大小眼沒監督。

但張博洋也坦言，台灣基進在罷韓後其實很多高雄市民知道他的名字，