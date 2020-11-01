台灣基進備戰高雄2022　傳罷韓四君子張博洋將參選

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台灣基進備戰高雄2022　傳罷韓四君子張博洋將參選

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-01 14:58:59｜update2020-11-01 14:59:18

台灣基進新聞輿情部主任張博洋今（1）日參加逍遙園重新開園典禮時，有許多熱情民眾請他簽名。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲台灣基進新聞輿情部主任張博洋今（1）日參加逍遙園重新開園典禮時，有許多熱情民眾請他簽名。（圖／記者鄭婷襄攝）
台灣基進高雄黨部在10月31日舉行地方黨員大會，高雄黨部主委李欣翰在會中向黨員報告布局2022議員及里長選戰，據悉罷韓四君子中的新聞部主任張博洋就是挑戰議員的人選之一，而曾參選過議員的組織部主任李雨蓁及高雄黨部主委李欣翰也可能再度加入選戰。
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台灣基進扎根高雄，在2020年拿下3.16％的政黨票，一舉成為全台第六大黨，台灣基進黨主席陳奕齊就指出，台灣基進不僅要做本土派在野黨，以10年的時間讓黨的政策能力及人才數量成長到足以執政的程度，促成「本土輪替、台灣新局」，是台灣基進的歷史任務；高雄黨部主委李欣翰也說，基進在2022年要「扛起高雄」，將以汰除不適任議員為優先，積極推派人選、籌備團隊，以良性的監督，拚高雄的進步。
台灣基進新聞輿情部主任張博洋隨後就發文指出，他是台灣基進培養的幹部「戰場由黨決定」、「就是全力以赴」，平常心面對，他從來不覺得一定要選個什麼民代才叫參與政治，也沒想過參與罷韓是要獲得什麼，但2022是台灣基進第三度挑戰地方市議員席次，若政黨要進一步的成長進到地方議會實踐理想，「選將，就是不可或缺的一環」。

對於要參選高雄哪一選區，張博洋今（1）日參加逍遙園重新開園典禮，受訪時笑說，選區什麼的真的還沒有確定，唯一確定的是他騎車會進入「待轉區」；因為黨的資源、人力相對吃緊，目前仍然會以黨務為主，除了一週一半時間在台北協助新辦公室的人才培訓及議題，待進入一個穩定的的運作模式後，他就會跟其他的幹部再回到高雄，全心投入選區，也會盡可能的跟上高雄的在地議題，避免總是有韓粉說罷免後就大小眼沒監督。

但張博洋也坦言，台灣基進在罷韓後其實很多高雄市民知道他的名字，但其他人並不一定這麼熟悉，其實台灣基進還有很多非常優秀的年輕人，像是剛好跟李眉蓁同一個學校的黃柏翔，才大學四年級就擔任台灣基進地方黨部新聞部主任，但民眾可能對他比較不熟悉，所以把黨內的人才介紹給所有的民眾，就是他的責任。
張博洋認為，必須讓民眾知道，其實台灣基進是一個年輕人組成的團隊，而不是可能只有一、兩個政治明星的政黨，罷韓其實是一個比較廣泛的議題，但跑地方的時候，一定是要針對一些比較深入的議題一個一個的去做，在這過程中，也讓民眾更認識台灣基進。
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