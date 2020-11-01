台灣基進備戰高雄2022　傳罷韓四君子張博洋將參選

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台灣基進新聞輿情部主任張博洋隨後就發文指出，他是台灣基進培養的幹部「戰場由黨決定」、「就是全力以赴」，平常心面對，他從來不覺得一定要選個什麼民代才叫參與政治，也沒想過參與罷韓是要獲得什麼，但2022是台灣基進第三度挑戰地方市議員席次，若政黨要進一步的成長進到地方議會實踐理想，「選將，就是不可或缺的一環」。
對於要參選高雄哪一選區，張博洋今（1）日參加逍遙園重新開園典禮，受訪時笑說，選區什麼的真的還沒有確定，唯一確定的是他騎車會進入「待轉區」；因為黨的資源、人力相對吃緊，目前仍然會以黨務為主，除了一週一半時間在台北協助新辦公室的人才培訓及議題，待進入一個穩定的的運作模式後，他就會跟其他的幹部再回到高雄，全心投入選區，也會盡可能的跟上高雄的在地議題，避免總是有韓粉說罷免後就大小眼沒監督。
但張博洋也坦言，台灣基進在罷韓後其實很多高雄市民知道他的名字，但其他人並不一定這麼熟悉，其實台灣基進還有很多非常優秀的年輕人，像是剛好跟李眉蓁同一個學校的黃柏翔，才大學四年級就擔任台灣基進地方黨部新聞部主任，但民眾可能對他比較不熟悉，所以把黨內的人才介紹給所有的民眾，就是他的責任。
張博洋認為，必須讓民眾知道，其實台灣基進是一個年輕人組成的團隊，而不是可能只有一、兩個政治明星的政黨，罷韓其實是一個比較廣泛的議題，但跑地方的時候，一定是要針對一些比較深入的議題一個一個的去做，在這過程中，也讓民眾更認識台灣基進。