人口普查出包？填報網站當機洩個資 主計總處緊急調整中
人口普查出包？填報網站當機洩個資 主計總處緊急調整中
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-01 14:18:05
行政院主計總處今（1）日開始進行109年人口及住宅普查，首日即開放民眾自行上網進行網路填報，普查員則將在8日至30日進行實地訪查，不過中午卻傳出網站當機，無法登入填報系統，甚至民眾回報填表頁面跳出他人個資，引發個資外洩疑慮，對此主計總處立刻進行暫停填報，並執行系統調整作業。
今年人口及住宅普查自11月1日起跑，為了響應防疫、避免人群聚集，主計總處為鼓勵民眾自行使用網路填報，特別祭出最高獎項價值達10萬元台幣的抽獎活動，民眾可以透過讀卡機讀取自然人憑證、健保卡，或用戶籍地、健保卡號或手機驗證碼等途徑登入；而實地普查期間則為11月8日至11月30日，由全國各鄉鎮市區分別抽出具代表性普查區，國內所有住宅、住戶及人口均須接受訪查。不過首日中午卻傳出有民眾無法順利登入填報系統，或在成功跳轉後，卻出現他人的基本資料、引發個資外洩疑慮，對此，主計總處立刻將網路填報系統暫停，並表示民眾上網填報很踴躍，因此系統負荷量超出預期導致壅塞，目前執行系統調整作業，將在調整完成後再度開放。至於是否有個資外洩狀況？主計總處指出，頁面出現他人個資部分，主計總處同仁與委外廠商都在緊急處理中，將會在釐清原因後對外說明。這次普查預計動員約1萬6000多名人員訪問120多萬家戶