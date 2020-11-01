影／從田野跑到水圳　二水跑水馬拉松最特別的體驗

全台最具在地民俗特色的「2020 戀戀二水 跑水馬拉松」，今（1）日在彰化縣二水國小熱鬧登場，彰化縣長王惠美、二水鄉鄉長蘇界欽等多人現場為參賽選手鳴槍起跑，今年起跑儀式別開生面的由「紙風車劇團」女巫及老虎與舒康女孩共同領跑。

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▲「2020 戀戀二水 跑水馬拉松」，彰化縣長王惠美、二水鄉鄉長蘇界欽等多人現場為參賽選手鳴槍起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

× ▲「2020 戀戀二水 跑水馬拉松」，彰化縣長王惠美、二水鄉鄉長蘇界欽等多人現場為參賽選手鳴槍起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

競賽過程氣候宜人，參賽者也都跑出個人的好成績。健跑組 11.4KM 男子組由邱莨峻 以49:51.72奪冠，女子組則由邱慧文以50:11.11封后，戀人組第一名由「新竹風」的鄭竹宴及鄭竹軒以合計平均成績57:24.52氣走最早進入終點的「金銀寶家族」何益良與吳聲純，何益良個人成績 49:46.14，甚至超越男總一。半程馬拉松組 21.1KM男子組由古佳倫 1:28:38.33奪冠，女子組由侯安華以 1:41:31.45摘下后冠。

▲二水馬是相當有特色的一場馬拉松，沿途除了有田野風光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

× ▲二水馬是相當有特色的一場馬拉松，沿途除了有田野風光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

彰化縣長王惠美表示，二水馬今年賽制有些微改變，取消全馬賽程後，讓大家更有時間跑完可以漫遊二水，賽程中含300公尺跑水道，是一項特殊的路跑體驗，吸引海內外路跑愛好者參加，組別分為半馬組、健跑組、戀人組，今年是2020象徵愛您愛您，戀人組報名增加相當多，總計3千多人參加，吸引民眾及外來客來觀光、消費。

▲全台最具在地民俗特色的「2020 戀戀二水 跑水馬拉松」，唯一水陸合一馬拉松。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

× ▲全台最具在地民俗特色的「2020 戀戀二水 跑水馬拉松」，唯一水陸合一馬拉松。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

二水馬拉松活動總幹事鄭宗政提到，二水馬是相當有特色的一場馬拉松，沿途除了有田野風光，也會跑進 300 公尺的水圳賽道，更值得一提的是，二水郵遞區號為 530（音同：我想你），希望大家來跑過二水馬之後，都可以想念這裡的好山好水，愛上二水。

二水鄉長蘇界欽表示，非常感謝這兩日前來到最小的鄉鎮卻是最溫暖的二水鄉遊玩參賽的所有好朋友，二水鄉有好山好水好人情之外，受惠於濁水溪流域所生產各種豐富的優質農產品，二水除了可以讓各位買得也很開心。

▲「2020 戀戀二水 跑水馬拉松」連三太子也在八堡圳參加跑水的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）