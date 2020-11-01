F-5E摔機歸咎馬英九？朱立倫：檢討五年前的人毫無意義
F-5E摔機歸咎馬英九？朱立倫：檢討五年前的人毫無意義
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-01 15:09:10
F-5E戰機29日上午墜落台東外海，造成上尉飛官朱冠甍不幸殉職的意外。而事後也有民進黨人士，將矛頭指向前總統馬英九，認為其任內並未積極研發新式戰機，也讓國民黨相當反彈。國民黨前主席、前新北市長朱立倫今天（1日）下午接受訪問時，表示現在發生的事情，去想到檢討五年前的馬政府，實在毫無意義。
朱立倫強調，墜機事件發生後其實大家都很痛心。「我們當然應該要痛定思痛，但事實上包括整體戰機採購的策略還有國機國造的問題，以及整個妥失率及調度的問題，就現在執政的執府就應該完全負起責任來，不要再讓這樣悲痛事情發生。」朱立倫說，「怎麼還會想到五年前執政的馬政府？實在毫無意義。既然已經執政將近五年了，就完全負起責任，把這個事情澈底的來做一個檢討」。而針對萊豬進口爭議，最近台北市長柯文哲槓上中央，甚至嗆聲桃園市長鄭文燦與蔡政府不同調，對此朱立倫也表示，鄭文燦一定還是要站在民眾的角度。朱立倫強調，自己過去八年桃園縣長為例，「所有市民最關心的還是民生的議題，這時候沒有任何模糊的空間，不管地方還是中央的首長都應該如此。」朱立倫說，「何況現在還禁止國內養殖業者使用萊克多巴胺，怎麼可以說今天是禁用的禁藥，但進口的就可以讓民眾吃？這是完全不合理的。更何況鄭文燦要獲得民眾的支持，不是只有桃園而已，民眾都在看」。