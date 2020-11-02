台獨聯盟50週年 林俊憲：理想目標還沒達到、繼續努力
台獨聯盟50週年 林俊憲：理想目標還沒達到、繼續努力
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-02 08:00:00
台灣獨立建國聯盟今年邁入50週年，1日起至明年1月31日止於二二八國家紀念館舉辦以「國家的想望──台灣獨立建國聯盟50週年紀念」為題的歷史回顧展。民進黨立委林俊憲表示，獨盟跟著台灣民主運動一路走過來，是非常有代表性的，創立50週年，理想目標還沒完全達到，我們還必須要繼續努力。
台獨聯盟舉行開幕式記者會，二二八事件紀念基金會董事長薛化元、國史館館長陳儀深、民進黨立委林俊憲、無黨籍立委林昶佐、台灣基進黨主席陳奕齊、台灣基進黨立委陳柏惟等人都出席。林俊憲受訪指出，今天是台灣獨立聯盟創立50週年紀念，他過去在海外留學、美國唸書時加入，深深感受到獨盟是跟著台灣的民主運動一路走過來，非常有代表性的。
林俊憲表示，當時在海外推動台灣獨立建國的理念，這幾年也成為在台灣可以公開討論、甚至公開行動的理想目標，今天特地參加50週年紀念，看到很多民主前輩。
林俊憲也說，台獨聯盟的推動，讓大家對台灣獨立產生理論、行動等論述，以及衍伸許多團體的成立，且最重要是看到年輕世代的加入，現在參與獨立運動的很多很多年輕人，尤其像台灣基進黨等幾乎都是由年輕人自己創設的獨派團體，不管對台灣獨立的定義是什麼，但推動台灣更民主、更安全，是大家同樣的目標。
林俊憲說，獨盟創立50週年，理想目標還沒有完全的達到，還必須要繼續努力。新聞來源為Newtalk 新頭殼