以酷炫機器人為主題　番仔溝公園再變身

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在番仔溝長大的嘉義市長黃敏惠說，「酷炫機器人」設計主軸很有意義，早年番仔溝地區可算是嘉義市的工業核心，小時候她不僅在附近學騎腳踏車，更跟著大家一起打棒球；現在番仔溝公園再次變身，以機器人為主題打造帶狀、全齡遊戲場，不僅蘊藏著對父祖輩的敬意，更是延伸祖輩的愛，透過「全齡共享遊戲場」的體貼，讓大人小孩快樂一起玩，同時也是市府照顧年輕父母的重要心意。
市府建設處處長陳光興表示，番仔溝公園在該處同仁腦力激盪創意出將新設遊具跟既有的遊戲場、體健設施，利用橋的遮陽效果創造出讓嘉義市大小朋友可以在出大太陽的晴天下，有一幸福全齡遊樂場所，攜家帶眷享受幸福快樂滿滿的遊憩樂趣，全區主題式步道引導，地面上還呈現不同色塊，以及小朋友油漆彩繪機器人主題步道的設計，串連整個園區的舊有與新設遊具，更展現孩童的無限設計與想像力，讓人走在步道上，忍不住想拿出手機與地面上的馬賽克風格、童趣機器人來張自拍合照，還不趕緊來場比抓寶更酷炫的地面機器人尋寶。
番仔溝公園酷炫機器人主題與步道，以飛碟遊具、大沙坑、跳格子等串聯整個帶狀全齡遊戲場，因位於垂楊大橋下，透過橋梁的遮蔽，讓整座遊戲場能遮蔭、遮雨，玩起來更舒適；夜間加強照明，讓大小朋友白天晚上都開心，不只滿足孩童需求，年長者也可以自在活動筋骨，遊戲場也設有安全告示牌，讓休憩遊玩更安全，嘉義市府也預計在民國110到111年將全面改善嘉義市公園遊具，並將於北香湖公園及中央廣場設全齡式共融遊具，積極打造全齡共享，世代宜居的城市新願景。