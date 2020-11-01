影／九降風來了　2020鹿港風箏節登場　

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影／九降風來了　2020鹿港風箏節登場　

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-01 16:29:30

鹿港風箏節
▲鹿港入秋之後，吹起了東北季風，即為著名的九降風，今年特別將風箏節列入鹿港四季紅的年度活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
終於「起風了」！鹿港風箏節今（1）日在鹿港體育場登場，眾多風箏好手在現場等待風起，下午秋風吹來讓原本先躺在草地上休息的造型風箏都迎風上揚，吸引許多鹿港人帶著小孩要來看風箏大秀。
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▲來自各地的風箏好手，特別帶來逾30米長的章魚、鯨魚、海豚、螃蟹…等大型軟體風箏，在空中展開一場熱鬧繽紛的海洋派對。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
▲來自各地的風箏好手，特別帶來逾30米長的章魚、鯨魚、海豚、螃蟹…等大型軟體風箏，在空中展開一場熱鬧繽紛的海洋派對。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
「2020鹿港風箏節」今(1)日在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，由於天氣風和日麗，體育場幾乎處於無風至微風狀態，所以放飛風箏的難度增高，不過現場都是很有經驗的風箏達人，即使在很小的風速下，米老鼠風箏及烏賊風箏，特技風箏群等，都依舊冉冉升空，讓民眾看得非常過癮。
▲「2020鹿港風箏節」在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，造型風箏在鹿港天空箏風相對「箏」奇鬥豔。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
▲「2020鹿港風箏節」在鹿港鎮立體育場熱鬧登場，造型風箏在鹿港天空箏風相對「箏」奇鬥豔。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
彰化縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏及貴賓一同在5米長的醒獅軟體風箏前合影，為活動揭開序幕，隨即8+特技風箏隊也特別演出「小惡魔鹿港嬉遊記」，逗趣俏皮的表演，更為活動添加了歡騰的氣氛。此外，亞洲國際風箏聯合會領軍來自台灣北中南的風箏達人，也帶來海洋、動物、卡通等主題的造型的風箏展演，為鹿港創造一場豐富、精采、炫麗的風箏嘉年華。

許志宏表示，鹿港入秋之後，吹起了東北季風，即為著名的九降風；以前每到這個季節，總是看到許多人在田野放風箏，今年特別將風箏節列入鹿港四季紅的年度活動，並且融合鹿港的在地特色與文化，以具鹿港文化特色的獅頭為概念，量身設計5米長的醒獅軟體風箏和台灣傳統八角風箏，在天上箏奇鬥豔。

▲安排泡泡秀，在美麗又浪漫的泡泡與五彩繽紛風箏同步飛揚的歡樂世界。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
▲安排泡泡秀，在美麗又浪漫的泡泡與五彩繽紛風箏同步飛揚的歡樂世界。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
鹿港自古即以海港城市聞名，所以來自各地的風箏好手，特別帶來逾30米長的章魚、鯨魚、海豚、螃蟹…等大型軟體風箏，在空中展開一場熱鬧繽紛的海洋派對。此外，還有小朋友最喜歡的米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶等卡通人物造型的風箏。而來自外太空的外星人也將駕著太空船降落鹿港，海陸空風箏大會師，在鹿港天空箏風相對，「箏」奇鬥豔。

▲小朋友彩繪最喜歡的米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶等卡通人物造型的風箏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
▲小朋友彩繪最喜歡的米老鼠、哆啦ㄟ夢、音速小子、海綿寶寶等卡通人物造型的風箏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）
除了特色風箏展演外，小朋友熱烈喜愛MOMO家族的檸檬哥哥、水晶姊姊和MOMO也到場表演，還有小丑雜耍、樂團演唱等精彩表演。週邊活動則有限時限量打卡送好禮，以及彩繪獅頭風箏DIY活動，讓大小朋友享受彩繪風箏樂趣之餘也能認識在地文化。
 
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