屏東26個關懷據點祖孫會 千位祖孫齊聚一堂
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-11-01 16:50:00
為鼓勵關懷據點世代共融祖孫同樂，縣府於1日在縣立體育館舉辦長青運動會，這次活動共有26個據點，1000位的祖孫齊聚一堂，競逐各項趣味競賽錦標，而縣長潘孟安也一同與長輩組孫們跳熱身操並共同參與競賽，讓現場的嘻笑聲High翻天。
潘孟安表示，「據點祖孫會．一起來PLAY」，除了透過競賽活動，更能增進長輩的祖孫感情進到關懷據點一起同樂。社會處表示，今年（109）全縣社區照顧關懷據點數已達368處，佈建密度達79.48%，服務涵蓋率高達90.50%。
同時為減緩老人的退化程度，縣府積極推動延緩失能方案導入關懷據點，提供30多個預防延緩失能方案供據點選擇，將據點活動時間由半天延長為1天、3天或5天，提供全日型服務，截至109年10月份，共有238處據點加入C級巷弄長照站。
今天祖孫會的趣味競賽項目就是要讓祖孫一起玩的盡興，分別有祖孫雙人協力運球的「步步為贏」、接力滾動呼拉圈的「環遊世界」、接力吸盤頂球的「定孤枝」以及水管傳球的「管東管西」等有趣又好玩的團體趣味競賽，透過祖孫合作的趣味競賽方式，增進世代之間的互動。這次活動氣氛愉悅又緊張，所有參賽者無不使出吃奶的力氣來取得好成績，期許透過活動讓祖孫門不僅享受到健康樂活的運動，更達到身心愉悅之效果。