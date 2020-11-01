新港奉天宮金虎爺路跑 頭獎值23萬元股票
記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-11-01 16:32:11
嘉義縣新港奉天宮今(1)日清晨舉行「跑出金虎爺」全國路跑活動，嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌等人一起鳴槍起跑，為鼓勵參賽，選手還能參加價值約23萬元的頭獎股票摸彩。
新港奉天宮清晨5點多辦理「跑出金虎爺」全國路跑，由嘉義大學熱舞社的熱身操揭開序幕，參賽選手在縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍等人鳴槍後起跑。金虎爺路跑活動賽程與往年相同，分為12.5公里及5公里，沿途行經板頭文化交趾藝術村、頂菜園鄉土館及田園等，適合全家大小一同參與，既可健身又能欣賞體驗不同的田園景色。
本次路跑活動，主辦單位舉辦摸彩鼓勵參賽者，頭獎是由耕興股份有限公司總裁黃文亮贊助價值約值23萬元股票1張，貮獎是常嘉有限公司提供的電動機車1台，參獎則為8888元現金；富御琉金文化創意有限公司特別提供10個金虎爺聚寶盆，依照賽程扺達終點者有金虎爺完賽獎牌。
翁章梁表示，跑出金虎爺已是全國路跑活動中重要的活動，每年號召各地好手前來參賽，透過路跑更能維持身體健康。何達煌則說，奉天宮透過運動及休閒娛樂，向全國熱受跑步朋友介紹新港奉天宮的虎爺公，傳承宗教文化與交流。