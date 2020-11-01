影／擄殺馬國女大生命案　凶嫌父母盼當面向鍾女爸媽道歉

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28歲梁姓凶嫌家住高雄阿蓮區，不幸遇難的女學生遺體也被棄屍在大崗山附近，案發後梁宅成為外界譴責對象，有人前往住家丟雞蛋洩憤，凶嫌雙親拉下鐵門，多日沒有回家，轄區警方呼籲民眾理性，若有蛋洗等行徑，一旦查獲，將依法究辦。
陳姓里長指出，昨天傍晚5點多，一名里民到家裡找他，他透過對方手機與梁嫌父親通電話，梁父羞愧的說「小孩做這種事足見笑（很羞愧），對社會交代不過去」，得知死者母親今(1)日會到台灣，希望他能幫忙安排，想要當面向受害者家人道歉。
陳姓里長表示，案發後有不少人來到梁家門前丟雞蛋，雖然大家都很憤怒，但梁嫌的父母是無辜的，希望社會大眾可以體諒，對於梁嫌所犯下的性侵殺人案，梁嫌的父母除了難過，壓力也相當大，他也將梁嫌父母當面道歉的想法轉告台南警方，不過還要看對方家長是否願意見面才能決定下一步要怎麼做。
陳姓里長強調，他對梁的父母比較了解，對於梁嫌則較不熟悉，梁嫌平常看起來單純，有工作，名下的車輛正在分期付款中，對於梁嫌與父母的關係一無所知，自從出事後，已暫時離開居住地。
今天中午有三名婦人在梁嫌家門前，刷洗殘留在鐵門及牆壁的蛋痕，打掃的婦人表示，只是鄰居關係，受託當地里長及警方前來。她們對梁嫌並不熟悉，只知道梁嫌的父母親相當老實，發生這種事，父母親一定也很無奈，婦人說，可以理解丟雞蛋者的心情，但造成環境髒亂，實在也很不好。