伊凡卡助選一日吸金1.3億 打破歐巴馬單日募款紀錄
伊凡卡助選一日吸金1.3億 打破歐巴馬單日募款紀錄
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-01 15:47:13｜update2020-11-01 16:50:17
美國總統大選投票日（ 3 ）將至，選戰進入倒計時，民主黨候選人拜登至 31 日共籌募了創紀錄的 3.83 億美元，顯現其在募款上的優勢。但現任總統川普的女兒伊凡卡（ Ivanka Trump ）也有出色的表現，自 8 月以來的 30 多場造勢活動中，總共募集 3500 萬美元，甚至打破前總統歐巴馬（ Barack Obama ）的單日募款紀錄。
據《國會山莊》，在選舉前一週，伊凡卡在加州 3 場、底特律 1 場的活動中，共募集了 1300 萬美元。外媒報導，伊凡卡 9 月在德州奧斯汀（ Austin ）的活動中募集了 450 萬美元（約 1.3 億新台幣），打破了歐巴馬 2014 年單日募集 380 萬美元（約 1.08 億新台幣）的紀錄。報導指出，伊凡卡在活動上的表現比父親看起來要溫和的多，白宮和川普陣營依靠伊凡卡來拉攏郊區的女性選民。川普競選團隊資深顧問施拉普（ Mercedes Schlapp ）向右派政治雜誌《政客》（ Politico ）稱贊伊凡卡，作為一個致力改善婦女生活的職業母親，她非常了解現今美國家庭面臨的問題。《福斯新聞》（ Fox news ）指，伊凡卡的籌款幫助，在這個關鍵時刻，幫了川普很大的忙，他目前的競選活動持續落後於拜登。拜登至 9 月份結束時，向聯邦選舉委員會提供的文件顯示團隊握有 1.773 億美元的現金，而川普則是 6310 萬美元。