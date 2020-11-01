嘉義縣長翁章梁北上 尬黃子佼逗嘴鼓推觀光
記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-11-01 16:37:54
嘉義縣長翁章梁今(1)日特別北上參加2020ITF 台北國際旅展，並與王牌主持黃子佼同台逗嘴鼓，兩人以幽默詼諧方式逐一介紹嘉義知名高山茶、高山咖啡，及將要舉辦的嘉義博茶會與阿里山日出印象音樂會，邀請國內外遊客共襄盛舉。
翁章梁與黃子佼再次同台逗嘴鼓，幽默詼諧與歡笑的過程中，兩人逐一的介紹嘉義知名的高山茶、高山咖啡，及將要舉辦的嘉義博茶會，與聞名國內外的阿里山日出印象音樂會。黃子佼發揮創意以藏頭詩，形容「極光歐若拉」吃起來的口感，不同如以往哈密瓜的口感，吃起來香脆如「翁立友」（only you）只有嘉義才有；也提醒民眾在品嚐極光時，要如「張小燕」，張開小口慢慢吞嚥，細細品味極光，更是如「梁朝偉」般國際級的哈密瓜，結合3位明星的首字的讀音，組成「翁章 (張)梁」的名字。
翁章梁說，嘉義縣參加旅展推廣，不再只是推觀光景點，更致力於如何將嘉義的特色產品向外宣傳，阿里山高山茶世界聞名，葉肉厚，果膠含量高，不僅耐泡而且喝起來甘醇且回甘！新崛起的特產「高山咖啡」，今年參加「台灣國產精品咖啡豆評鑑競賽」，20個獎就包辦14個獎項。歡迎所有旅客來嘉義旅遊，深度走訪嘉義，認識嘉義的美，品味嘉義的特產，愛上嘉義的濃厚人情味！