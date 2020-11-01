扶輪年會明年有望順利舉辦 柯文哲：疫情冬天會開始趨緩
扶輪年會明年有望順利舉辦 柯文哲：疫情冬天會開始趨緩
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-01 16:57:12
台北市長柯文哲今天（1日）上午參與國際扶輪社反毒公益路跑活動。致詞時表示許多人關心，因為新冠肺炎疫情影響，時隔27年後，再度選在台北舉辦的2021年世界扶輪年會，是否能夠順利舉行？對此柯文哲在致詞時表示，原則上還是會舉辦，因為依照他的觀察，新冠肺炎疫情會從冬天開始逐漸趨緩，屆時應不影響大型聚會活動。
時隔27年後，2021年世界扶輪社年會，再度選在台北市舉辦。而今天上午國際扶輪社也舉辦路跑活動宣傳。而原本預計在明年年中舉辦的年會，也因為新冠肺炎疫情的緣故，似乎可能會有所變動。對此柯文哲今天致詞時，也給了現場扶輪社成員打了一劑強心針，表示他認為「疫情過了冬天就會往下降，到明年夏天會比較趨緩。」換言之在六月左右舉辦的年會，應該能夠順利進行。而針對反毒議題，柯文哲也表示，台北市吸毒人數近年來有控制住，愛滋病數量也都有在減少，代表已經過了最高點，正在往下降當中。「反毒要從前面就開始預防，不要幻想單一因素解決問題，要從學校教育開始。」柯文哲說，「抓到吸毒的人還要麻煩檢察官，盡量讓對方到戒毒單位，要坐牢還是選戒毒，大部分都是後者。」柯文哲強調，未來還是會努力控制北市毒品問題，繼續讓城市更安全。