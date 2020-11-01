影／南市警長詹永茂自請處分 黃偉哲：告一段落後處理
影／南市警長詹永茂自請處分 黃偉哲：告一段落後處理
記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-11-01 17:10:54｜update2020-11-01 17:40:21
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺案震驚全國，台南市警察局局長詹永茂今（1）日向台南市長黃偉哲自請處分，黃偉哲表示，待事件告一段落後處理，「不是怕處分，是要將事實釐清」。
黃偉哲指出，警察作為人民的保母，保護人民的生命財產安全，是責無旁貸，馬來西亞鍾姓女大生遭擄殺案，雖然歸仁分局很快就破案，但中間牽涉未開立三聯單的部分、失言的部分，還是必須獎懲分明。今天警察局已對歸仁分局分局長及大潭派出所所長做出懲處，針對警察局局長詹永茂自請處分，將在事件告一段落後處理，因為詹永茂到任3個月，很多數據是今年1月至9月，所以會與警政署進行通盤考量後再處理，「不是怕處分，是要將事實釐清」。
詹永茂表示，「針對長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生來台求學期間，不幸遇害，9月30日本局歸仁分局大潭派出所受理陳姓女大生，以及房東女兒報案後，同仁雖有立即帶同報案人至現場勘查，並調閱相關監視影像等偵查作為，但後續未有更積極偵查作為及具體的防範措施，核有疏失，本人已報告市長同意，報請警政署將歸仁分局長調整為內勤職務，同時也向市長自請處分」。