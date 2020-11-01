國軍人事異動打擊「潛艦小組」士氣？海軍駁斥：純屬臆測

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

國軍人事異動打擊「潛艦小組」士氣？海軍駁斥：純屬臆測

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-01 17:33:54

總統蔡英文3日在臉書宣布好消息，她表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。（圖／翻自蔡英文臉書記
▲總統蔡英文施行「潛艦國造」政策，但傳出「潛艦小組」因高層將級人事異動士氣受到打擊。（圖／NOWnews資料照，擷取自蔡英文臉書）
國防部國軍「將級」人事異動，傳出在晉任拍板後引發海軍與空軍不滿，國內有媒體報導「潛艦小組士氣消沉」，對此，海軍司令部今（1）日表示，報導內容純屬臆測，與事實不符。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國軍重要軍職今日異動，拍板的人事異動包括原任總督察長黃國明中將屆退，由現任陸軍副司令劉得金中將接任、現任軍備局長房茂宏接任陸軍副司令，缺位由後勤指揮官吳慶昌接任、總統府侍衛長由前澎湖防衛指揮部指揮官呂坤修中將調任；而現任總統府侍衛長鍾樹明則轉任六軍團指揮官，現任六軍團指揮官楊基榮中將則接任陸勤部指揮官。
不過據了解，過去在總督督察長、軍備局長、總統府侍衛長職位調動由三軍輪替，但此波人事異動比例失衡，引來海軍與空軍不滿，甚至傳出潛艦小組士氣消沈，疑似受到影響。此外，原規劃在11月3日由總統蔡英文親自出席、主席的「潛艦國造」開工儀式，目前行程未拍板、未予以證實。

對此，海軍司令部稍早發布新聞稿澄清此說法，強調報導內容純屬臆測，與事實不符，目前潛艦國造案依期程順利進行，並依計畫已完成主次要裝備簽約、船段製造工廠建置，且在立監兩院委員會監督下，可依預劃節點完成開工準備。
海軍司令部表示，國軍高階將領人事案與潛艦國造案完全無關，潛艦小組工作士氣高昂，否認外界傳言，並指稱媒體報導內容為有心人士刻意破壞國軍內部團結，請媒體勿妄加臆測、渲染，誤導大眾視聽，本軍持續秉持審慎嚴謹的態度做好風險管控，如期如質完成潛艦建造，籲請國人支持。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀